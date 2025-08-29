News Dragon Ball: Sparking Zero (Switch 2)

Dragon Ball: Sparking! ZERO arrive sur Switch et Switch 2 : nouvelle bande-annonce

Dragon Ball: Sparking! ZERO sortira le 14 novembre 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2, avec 180 personnages jouables, son multijoueur et des commandes par détection de mouvements inédites.



Dragon Ball: Sparking! ZERO s’apprête à débarquer sur Nintendo Switch et Switch 2 le 14 novembre 2025. Une nouvelle bande-annonce dévoile les particularités des versions Nintendo, notamment un système de commandes par mouvements utilisant les Joy-Con. Les joueurs pourront ainsi mimer les attaques de leurs personnages préférés, du Kamehameha à d’autres techniques emblématiques, pour ressentir l’intensité des combats dans leurs propres bras.





Un vaste roster de 180 personnages

Des modes de jeu variés

Date de sortie et supports prévus