Dragon Ball: Sparking! ZERO arrive sur Switch et Switch 2 : nouvelle bande-annonce
Dragon Ball: Sparking! ZERO sortira le 14 novembre 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2, avec 180 personnages jouables, son multijoueur et des commandes par détection de mouvements inédites.
Dragon Ball: Sparking! ZERO s’apprête à débarquer sur Nintendo Switch et Switch 2 le 14 novembre 2025. Une nouvelle bande-annonce dévoile les particularités des versions Nintendo, notamment un système de commandes par mouvements utilisant les Joy-Con. Les joueurs pourront ainsi mimer les attaques de leurs personnages préférés, du Kamehameha à d’autres techniques emblématiques, pour ressentir l’intensité des combats dans leurs propres bras.
Un vaste roster de 180 personnagesLe jeu proposera dès sa sortie une sélection de 180 combattants issus de l’univers Dragon Ball. Selon les choix effectués en cours de partie, de nouveaux scénarios hypothétiques viendront se débloquer, offrant aux fans des variations inédites par rapport aux arcs de la série.
Des modes de jeu variésEn plus des combats classiques, Dragon Ball: Sparking! ZERO inclura un mode **Custom Battle**. Celui-ci permettra de créer ses propres affrontements, en choisissant personnages, dialogues et conditions particulières. De quoi personnaliser ses matchs au-delà des scénarios proposés.
Le jeu proposera également un mode multijoueur pouvant accueillir jusqu’à six participants, aussi bien en local qu’en ligne. Une occasion idéale pour organiser des tournois entre amis ou recréer des combats mythiques à plusieurs.
Date de sortie et supports prévusLa sortie de Dragon Ball: Sparking! ZERO est fixée au 14 novembre 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2. Il rejoindra également les catalogues PlayStation 5, Xbox Series et PC, mais les versions Nintendo auront la particularité d’exploiter les fonctionnalités spécifiques des Joy-Con.
Dragon Ball continue donc de s’inviter sur les consoles Nintendo, avec un titre qui promet d’occuper les soirées des fans de baston et d’anime.
Le mode Episode de Combat permettra d'ailleurs de vivre certaines scènes emblématiques de l'animé du point de vue de 8 personnages différents.
