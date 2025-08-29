Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Mon attente

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.

    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Dragon Ball: Sparking Zero A paraître sur Switch 2 le 14/11/2025
News Dragon Ball: Sparking Zero (Switch 2)

Dragon Ball: Sparking! ZERO arrive sur Switch et Switch 2 : nouvelle bande-annonce

Dragon Ball: Sparking! ZERO sortira le 14 novembre 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2, avec 180 personnages jouables, son multijoueur et des commandes par détection de mouvements inédites.

Dragon Ball: Sparking! ZERO s’apprête à débarquer sur Nintendo Switch et Switch 2 le 14 novembre 2025. Une nouvelle bande-annonce dévoile les particularités des versions Nintendo, notamment un système de commandes par mouvements utilisant les Joy-Con. Les joueurs pourront ainsi mimer les attaques de leurs personnages préférés, du Kamehameha à d’autres techniques emblématiques, pour ressentir l’intensité des combats dans leurs propres bras.

Un vaste roster de 180 personnages

Le jeu proposera dès sa sortie une sélection de 180 combattants issus de l’univers Dragon Ball. Selon les choix effectués en cours de partie, de nouveaux scénarios hypothétiques viendront se débloquer, offrant aux fans des variations inédites par rapport aux arcs de la série.

Des modes de jeu variés

En plus des combats classiques, Dragon Ball: Sparking! ZERO inclura un mode **Custom Battle**. Celui-ci permettra de créer ses propres affrontements, en choisissant personnages, dialogues et conditions particulières. De quoi personnaliser ses matchs au-delà des scénarios proposés.

Le jeu proposera également un mode multijoueur pouvant accueillir jusqu’à six participants, aussi bien en local qu’en ligne. Une occasion idéale pour organiser des tournois entre amis ou recréer des combats mythiques à plusieurs.

Date de sortie et supports prévus

La sortie de Dragon Ball: Sparking! ZERO est fixée au 14 novembre 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2. Il rejoindra également les catalogues PlayStation 5, Xbox Series et PC, mais les versions Nintendo auront la particularité d’exploiter les fonctionnalités spécifiques des Joy-Con.

Dragon Ball continue donc de s’inviter sur les consoles Nintendo, avec un titre qui promet d’occuper les soirées des fans de baston et d’anime.

Et vous, utiliserez-vous les commandes par mouvements pour vos Kamehameha ou resterez-vous sur les touches classiques ? Venez nous le dire en commentaire ou sur notre serveur Discord.

Sources

News
Dragon Ball: Sparking! ZERO s’apprête à débarquer sur Nintendo Switch et Switch 2 le 14 novembre 2025. La nouvelle bande-annonce qu'on vous propose ci-après présente les particularités des versions Nintendo, notamment un système de commandes par mouvements utilisant les Joy-Con.

On pourra ainsi mimer les attaques de nos personnages préférés, du Kamehameha à d’autres techniques emblématiques, pour ressentir l’intensité des combats dans leurs propres bras. Le mode Episode de Combat permettra d'ailleurs de vivre certaines scènes emblématiques de l'animé du point de vue de 8 personnages différents.
DRAGON BALL: Sparking! ZERO - Nintendo Switch & Nintendo Switch 2 Features Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un vaste roster de 180 personnages

Le jeu proposera dès sa sortie une sélection de 180 combattants issus de l’univers Dragon Ball.

Selon les choix effectués en cours de partie, de nouveaux scénarios hypothétiques viendront se débloquer, offrant aux fans des variations inédites par rapport aux arcs de la série.

Des modes de jeu variés

En plus des combats classiques, Dragon Ball: Sparking! ZERO inclura un mode Custom Battle. Celui-ci permettra de créer ses propres affrontements, en choisissant personnages, dialogues et conditions particulières. De quoi personnaliser ses matchs au-delà des scénarios proposés.

Le jeu proposera également un mode multijoueur pouvant accueillir jusqu’à six participants, aussi bien en local qu’en ligne. Une occasion idéale pour organiser des tournois entre amis ou recréer des combats mythiques à plusieurs.

La sortie de Dragon Ball: Sparking! ZERO est fixée au 14 novembre 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2. Il rejoindra également les catalogues PlayStation 5, Xbox Series et PC, mais les versions Nintendo auront la particularité d’exploiter les fonctionnalités spécifiques des Joy-Con.

Et vous, utiliserez-vous les commandes par mouvements pour vos Kamehameha ou resterez-vous sur les touches classiques ? Venez nous le dire en commentaire ou sur notre serveur Discord.

Source : Communiqué de presse
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil