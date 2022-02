Légendes Pokémon: Arceus : nos conseils pour bien commencer votre aventure

Le choix du starter

Comme dans tout jeu Pokémon, vous allez pouvoir choisir votre premier Pokémon auprès du professeur. Dans cet opus, le professeur Lavande vous donne la possibilité de choisir entre Héricendre, Moustillon ou Brindibou.Soyons clair, chacun de ces Pokémon dispose de forces et faiblesses différentes et votre choix va varier en fonction de votre affinité avec un type. Brindibou adopte un type Plante/Vol, Héricendre propose un type Feu et Moustillon dispose d'un type Eau.Plusieurs stratégies s'offrent à vous :- Brindibou avec son double type s'avère plus efficace contre beaucoup de Pokémon. Sa 2nd évolution se caractérise par le type Plante/Combat qui est également un avantage.- Héricendre dispose de la meilleure attaque et vitesse ce qui peut vous avantager pour compléter le Pokédex. Typhlosion et son type Feu/Spectre sont un atout pour le deuxième boss également.- Moustillon dispose des stats les moins élevés parmi les starters, mais possède un avantage certain pour affronter le premier Pokémon monarque Hachécateur Nouveau jeu, nouvelles mécanismes et nouveaux raccourcis.Lors de votre partie, vous pourrez accéder à différents menu :- Le Bouton - : Affiche la carte (le Smarceus). Vous trouverez également les missions en appuyant sur Y,- Le bouton + : Vous permettra de chevaucher vos montures,- Le bouton B : Permet de vous accroupir,- Appuyer sur le stick droit : Permet de courir,- Le bouton X : Permet de switcher entre les objets a lancer (pokeball, appâts, ...) et les Pokémoncompagnons,- Le bouton Y : Permet de faire un plongeon pour esquiver,- Le Bouton ZL : Permet de verrouiller une cible,- Le Bouton ZR : Permet de lancer un objet ou une pokéball contenant un Pokémon,- Le bouton flèche du bas : Dévoile le Pokédex. Chaque fiche est composé de 3 pages (Page de présentation, habitat et mission du Pokémon),- Le Bouton flèche du haut : Ouvre votre sacDans ce sac justement, vous trouverez plusieurs menus :- Le menu à droite (symbole de l'écrou) : Permet de modifier les paramètres comme les options et commandes (gyroscope par exemple) et de consulter le guide d'aventure- Le menu du symbole Wifi : Permet d'échanger les objets trouvés contre les récompenses et de recevoir des cadeaux mystères- Le symbole carte : Désigne les informations du personnages, votre temps de jeu, votre progression ainsi que la possibilité de sauvegarder manuellement- Le menu avec l'icone Sac : Permet d'utiliser des objets sur vos Pokémon (soin, rappel, pierre évolution), de modifier leurs capacités, de les faire évoluer (quand l'icone Pokéball est lumineux) ou de changer leurs ordres.Dans cet opus, vous allez pouvoir acheter ou confectionner beaucoup d'objet dont vos Pokéball. Afin de pouvoir économiser votre argent, vous devrez mettre vos talents de confectionneur à l'épreuve.Pour cela, lors de vos différentes explorations de la région, vous trouverez différentes ressources comme des arbres à baies, des rochers ou des herbes. Si ces dernières nécessitent juste de passer à proximité, vous devrez lancer une Pokéball contenant un Pokémon sur les autre ressources afin de pouvoir les collecter. Une fois les items dans votre sac, vous pourrez confectionner vos objets à l'atelier de Rusti-cité, aux ateliers dans les bivouacs ou avec votre atelier portatif.Comme dans Breath of the Wild, vous pourrez transporter beaucoup d'objets avec vous. Cependant votre sacoche dispose d'une capacité de stockage limitée. Avant de pouvoir partir en exploration, vous pourrez entreposer des objets dans la boite à objet présente aux bivouacs ou devant la porte Est de Rusti-Cité.Malgré tout, vous aurez envie de pouvoir profiter davantage de place dans votre sacoche. Pour cela, vous devrez parler à Lexion. Le PNJ se trouve dans le bâtiment du groupe galaxie, devant les escaliers de gauche. En échange d'argent, il agrandira votre sacoche. Les prix évolueront pour devenir prohibitif assez rapidement.Votre mission est de compléter le tout premier Pokédex de la région. Cependant, juste attraper un Pokémon ne vous permet que de remplir partiellement sa fiche. Pour vous affranchir de cet objectif, chaque Pokémon vous demandera quelques tâche comme observer une attaque, le vaincre en combat, utiliser une attaque de type spécifique ou encore de lui lancer un appât.Une fois plusieurs éléments observés, allez faire votre rapport au professeur Lavande (dans un bivouac) et il complètera la fiche du Pokémon en question. Vous n'avez pas besoin de compléter une fiche dans sa totalité pour la valider, il vous suffira d'atteindre le Niveau 10 pour cela.Ces éléments sont à retrouver dans le Pokédex, ou en verrouillant un pokémon (avec ZR) puis en cliquant sur le bouton bas.Pour la première fois dans la série, vous n'avez pratiquement plus besoin de combattre un Pokémon pour pouvoir l'attraper. Tel Snake dans Metal Gear, vous allez pouvoir vous glisser derrière les monstres de poche pour pouvoir lancer une Pokéball ou un appât directement. Cette fonctionnalité est également valable pour les Pokémon barons (même si le pourcentage de capture est faible).Pour cela, il vous suffit d'appuyer sur le bouton B pour vous accroupir et d'avancer dans les hautes herbes. Avec le verrouillage (la touche ZR), vous pourrez lancer une Pokéball ou objet (bouton ZL) directement sur votre cible. Cependant, si vous êtes repérés, un combat est nécessaire pour une capture.Attraper un Pokémon baron peut se révéler être une stratégie. En effet, ces derniers possèdent des niveaux plus élevé que vos Pokémon et pourront affronter les différents Pokémon monarque facilement. Les Barons peuvent également évoluer et resteront Barons.Petite astuce : Si la santé de votre personnage est critique, il suffit d'échapper à l'attention des Pokémon pendant quelques instants. Si la santé de vos Pokémon est faible, vous pouvez vous téléporter à un bivouac pour vous reposer (et économiser des rappels).Lors d'un combat avec un Pokémon sauvage ou contre un dresseur, vous pourrez choisir d'attaquer avec le style Rapide ou le style Puissant (ou ni l'un ni l'autre).Avant de pouvoir choisir, reportez vous à droite de votre écran. Vous pourrez alors consulter l'ordre d'action des différents tours (bouton Y si ce n'est pas affiché).Le style Puissant vous permet ainsi de pouvoir attaquer plus fort mais reculera votre prochain tour tandis que le style Rapide permettra d'attaquer plusieurs fois d'affilé au détriment de la puissance des attaques. Cependant, l'organisation des tours dépend de la stat de rapidité des Pokémon.Lors de vos choix de capacité, appuyer sur le bouton L pour le style Puissant et sur le bouton R pour le style Rapide. L'ordre des tours va alors être modifié et vous pourrez adapter votre stratégie. Cependant, il est possible le style puissant ou rapide n'est aucune conséquences sur l'ordre de tours. A vous de vous adapter pour une stratégie efficace.En ouvrant votre carte, vous trouverez des icones de sacoche disséminés à plusieurs endroits. Il s'agit d'objet que d'autre dresseurs ont perdu suite à un évanouissement. Ces sacoche vous permettront d'obtenir des objets et également des Points de Mérite (entre 50 et 100 par sacoche trouvée). Si vous découvrez une sacoche, rendez-vous dans votre Sac (touche haut) puis dans l'icone Internet pour ainsi récupérer vos récompenses et points de mérite.Les points de mérite peuvent être échanger contre des objets dans le stand à côté du quartier général du groupe Galaxie. Vous pourrez alors recevoir des pokéballs, des pierres d'évolution, ou le nouvel objet "Câble de liaison" vous permettant de faire évoluer les Pokémon comme Machopeur sans avoir à les échanger.Votre aventure peut se découper en 2 types de mission. La mission principale vous permettra de suivre l'aventure qui vous est donné par le groupe Galaxie. Tandis que vous pourrez obtenir des missions secondaires en parlant aux différents PNJ. Certains vous demanderont de voir un Pokémon, d'autre de consulter une fiche Pokédex ou d'éclaircir un mystère.Au fur et à mesure de votre aventure, les personnages vous feront confiance et vous proposeront des missions. Afin de compléter le Pokédex dans sa totalité, certains missions secondaires seront indispensables à achever.Rusti-Cité est votre base principale. La mini-ville qui deviendra Féli-Cité dispose de plusieurs installations pour vous permettre une meilleure exploration de la région.Le verger : Si vous souhaitez optimiser vos recherches de noigrumes (ou autre aliments), vous aurez la possibilité de les planter au verger contre de l'argent. Au fur et à mesure de vos mission, le verger s'agrandira pour laisser place à plus de sillons et donc de ressources.Le Dojo : Situé à l'ouest du quartier général du groupe Galaxie, le Dojo vous permet de faire apprendre des capacités à vos Pokémon. En échange d'une Graine Maîtrise, Bélia permettra à une capacité d'obtenir le style Puissant/Rapide également. A noter que les capacités sont intervertibles à l'infini.Aire de pâturage : Situé près de la porte est, il s'agit de la version Hisui du PC. Les Pokémon que vous avez attrapés vous attendent. Vous pouvez également relâcher certains de vos compagnons.Les amulettes des Dames Ulette : A droite du Dojo, vous trouverez Dame Ulette près d'un autel. Cette dernière vous proposera l'achat d'amulette pour faciliter votre exploration d'Hisui. Au nombre de 3, vous pourrez acquérir celle vous permettant de ne pas perdre des objets, celle vous permettant d'obtenir plus d'endurance (plus de résistance aux coups) et celle vous permettant de ne pas subir d’altération de statut.Le salon de coiffure et le magasin de vêtement : En commençant votre aventure, vous n'aurez que peu de possibilité pour personnaliser votre personnage. Cependant, au fur à mesure de vos missions, le magasin de vêtement et le salon de coiffure vous proposeront plus de costume et de coupes de cheveux afin de parcourir Hisui selon vos envies.