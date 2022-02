Les eShops Wii U et 3DS fermeront fin mars 2023 : un site souvenir ouvert

Une page se tourne, et c'est logique : les services Nintendo eShop de la Wii U et de la Nintendo 3DS seront fermés par Nintendo d'ici la fin mars 2023. D'ici là, la firme va désactiver les moyens de paiement.Voici le calendrier officiel de désactivation puis de fermeture des eShops Wii U et 3DS :- 23 mai 2022 : il ne sera plus possible d'ajouter des fonds via sa carte bancaire- 29 août 2022 : il ne sera plus possible d'ajouter des fonds via des cartes Nintendo eShop- Fin mars 2023 : date limite d'utilisation des codes de téléchargement (que vous pouvez parfois encore acquérir dans le commerce)Si vous avez des fonds sur votre compte Nintendo, vous pourrez toujours les utiliser pour acheter des contenus sur Switch, car aucun changement ne concerne la petite dernière (qui va sur son 5e anniversaire !) de Big N.A partir de la fin 2023, il ne sera plus possible de télécharger à nouveau les jeux et les DLC, ni de recevoir des mises à jour ou encore de jouer au jeu en ligne aussi bien sur Wii U que sur Nintendo 3DS. Clairement, une page se tourne dans l'histoire des consoles Nintendo, avec des services qu'on imaginait de moins en moins utilisés, mais qui laisseront certainement toute une catégorie de joueurs orphelins de leur console.Pour garder un souvenir (ému) de votre jeu sur Wii U et sur 3DS, Nintendo a imaginé une nouvelle page sur son site Internet qui vous permet de découvrir différentes statistiques d'usage des deux consoles, avec votre temps de jeu global, vos jeux les plus joués et vos genres de jeu préféré : cliquez ici pour découvrir ce site assez intéressant et qui nous rappelle à quoi nous jouions avant que la Switch ne vienne changer nos vies.