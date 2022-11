Mise à jour des million-sellers au 30 septembre 2022 : un départ canon de Splatoon 3 !

Avec la publication de ses résultats trimestriels sur la période s’écoulant du 1er juillet au 30 septembre 2022, Nintendo en profite pour mettre à jour comme chaque trimestre les données de vente de ses jeux et consoles.Tandis que la Switch s’est vendue à 3,25 millions d’unités au cours de l’été (-15% d’une année sur l’autre), atteignant désormais le seuil des 114,33 millions de consoles vendues, les ventes de jeux atteignent désormais les 917,59 millions de jeux écoulés sur une période, dont 95,41 millions de jeux vendus cet été, soit une légère augmentation de ventes de +1,6% par rapport à l’an dernier.A lire aussi : Résultats trimestriels de Nintendo au 30 septembre 2022 : tout roule pour le géant japonais ! Parmi les jeux parus au cours de cette période, Splatoon 3 fait un départ canon avec déjà plus de 7,9 millions d’exemplaires vendus en quelques semaines seulement. Avec respectivement 6,15 ; 3,07 et 2,61 millions d’unités vendues, Nintendo Switch Sports, Mario Kart 8 Deluxe et Kirby et le monde oublié sont ensuite les jeux les plus vendus au cours de l’été.Enfin, Xenoblade Chronicles 3 dépasse lui aussi le million au cours de la période de sa sortie, avec 1,72 millions d’unités vendues cet été, soit une très bonne performance à comparaison des ventes des autres titres de la série. Au total, 11 jeux Nintendo se sont vendus à plus d’un million d'exemplaires depuis le début de l’année fiscale, ainsi que 4 titres tiers.Mise à jour des million-sellers au 30 septembre 2022 :1. Mario Kart 8 Deluxe : 48,41 (+1,59) millions2. Animal Crossing: New Horizons : 40,17 (+0,79) millions3. Super Smash Bros. Ultimate : 29,53 (+0,71) millions4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild : 27,14 (+0,65) millions5. Pokémon Epée et Bouclier : 25,37 (+0,87) millions6. Super Mario Odyssey : 24,40 (+0,47) millions7. Super Mario Party : 18,35 (+0,29) millions8. Pokémon Diamant Étincelant/Perle Scintillante : 14,92 (+0,13) millions9. Ring Fit Adventure : 14,87 (+0,33) millions10. Pokémon Let’s Go Pikachu et Let’s Go Evoli : 14,81 (+0,27) millions.- Mario Party Superstars : 8,07 millions (dont 1,19 depuis le début de l’année fiscale)- Splatoon 3 : 7,90 millions (nouvelle entrée)- Nintendo Switch Sports : 6,15 millions (nouvelle entrée)- Kirby et le Monde Oublié : 5,27 millions (dont 2,61 depuis le début de l'année fiscale)- Mario Strikers: Battle League : 2,17 millions (nouvelle entrée)- Xenoblade Chronicles 3 : 1,72 millions (nouvelle entrée).Source : Bilan officiel publié par Nintendo