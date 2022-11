De nouvelles informations pour Pokémon Ecarlate et Violet

Le nouveau chapitre de la saga Pokémon 11/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le Livre Écarlate et le Livre Violet

Décrit comme une véritable différence entre les 2 versions, le joueur aura la possibilité de découvrir un livre renseignant les rapports d’une expédition ayant traversé une zone inexplorée de la région de Paldea.

Livre Ecarlate et Livre Violet 08/11/2022 Outre la ressemblance à la jaquette du jeu, le livre Ecarlate et Violet ont été écrit il y a "très longtemps" et "sont parsemés de clichés et de croquis de créatures inconnues".

Les créatures mystérieuses 08/11/2022



Ainsi, nous découvrons le visage de 2 futures Pokémon



Le livre relate l’attaque de l’équipe d’exploration par ce monstre féroce. Il se serait servi de son corps gigantesque et de ses immenses défenses pour blesser grièvement l’un des membres de l’expédition. - Roue-de-Fer, exclusif à Pokémon Violet

Aucune informations supplémentaires n'a été dévoilé pour le moment (même si on sent une ressemble avec un certain Pokémon de la 2nd génération). Peut être auront-ils un lien avec la grande zone nuageuse de la région également.

Les Raids Téracristal événementiels

Nouvelles mécaniques qui remplace les Raids Dynamax de Pokémon Epée et Bouclier, Les Raids Téracristal permettront de capturer des Pokémon spécifiques ou dotés de type Téracristal particuliers jusqu'à 3 joueurs.





Cependant, il sera également possible d'affronter des Pokémons Téracristal événementiels. Pour participer à ces raids spéciaux, vous devrez trouver les cristaux possédant une aura particulière. Les Pokémons que vous y affronterez seront plus puissants que ceux présents dans les raids ordinaires et vous permettront d'obtenir de meilleures récompenses.

Justement, le site officiel dévoile quels seront les premiers raids Téracristrals.





Raids Evoli : entre le vendredi 25 novembre 2022 à 00:00 au dimanche 27 novembre 2022 à 23:59.

Durant cet évènement, des Évoli apparaîtront plus souvent dans les raids Téracristal, et ils posséderont divers types Téracristal. Faites donc équipe avec vos proches et des Dresseurs et Dresseuses du monde entier pour dénicher des Évoli de toutes sortes, et tentez d’en capturer un doté de votre type Téracristal favori !

Raids Evoli 08/11/2022









Dracaufeu n’est normalement pas présent à Paldea, et celui qui apparaîtra lors de cet évènement possède le type Téracristal Dragon, ce qui fait de lui un adversaire redoutable et un puissant allié potentiel ! Il disposera de capacités dévastatrices en combat, et le vaincre par vous-même sera extrêmement difficile. Faites donc équipe avec vos proches et des Dresseurs et Dresseuses du monde entier pour l’affronter ! Raid Dracaufeu 08/11/2022



Raids Dracaufeu avec l’Insigne Surpuissant apparaîtra dans les raids Téracristal au cristal noir durant deux périodes : du 2 au 4 décembre, puis du 16 au 18 décembre.Un abonnement payant au service Nintendo Switch Online (vendu séparément) est nécessaire pour participer aux raids Téracristal avec d'autres joueurs et joueuses en ligne.

Les bonus de sauvegarde : Coques Motisma

Pour chaque sortie de jeu Pokémon, vous êtes récompensés si vous possédez une sauvegarde d'un jeu de la série. Pour Ecarlate et Violet ; Vous débloquerez ainsi des coques pour Motisma et ainsi accentuer votre personnalisation.

Coques Motisma 08/11/2022







Si vous possédez une sauvegarde de Légendes Pokémon : Arceus, Pokémon Diamant Étincelant, Pokémon Perle Scintillante, Pokémon Épée, Pokémon Bouclier, Pokémon Let’s Go : Pikachu, ou Pokémon Let’s Go : Évoli sur votre console Nintendo Switch, vous pourrez recevoir des coques pour Motismart aux designs inspirés des jeux correspondants à vos sauvegardes.



Pour recevoir ces coques, rendez-vous sur la place centrale de Mesaledo. Cette possibilité de sera débloquer qu'après environ deux heures de jeu.

Compatibilité Pokémon Home

Pokémon Home est un logiciel switch et une application de téléphone qui permet de stocker et de transférer l'ensemble de ses Pokémons. Après la compatibilité avec Legendes Arceus, l'application se verra fonctionnel avec Pokémon Ecarlate et Violet et enregistrera l es dernières statistiques du Stade de Combat.

Pokémon Home x Pokémon Ecarlate et Violet 08/11/2022





Vous pourrez consulter les classements de Dresseurs, la liste des Pokémon les plus utilisés, les informations sur les compétitions Internet, et plus encore. Vous pourrez également voir les capacités, talents, et objets tenus les plus utilisés en combat. Cette mise à jour des données de combat de Pokémon HOME, prévue courant 2023, vous proposera des informations utiles pour vous permettre de profiter encore plus de ces opus.





Le site officiel nous informe que la compatibilité entre Pokémon Écarlate, Pokémon Violet et Pokémon HOME est prévue pour le printemps 2023. Après avoir synchronisé un de ces jeux avec Pokémon HOME, vous pourrez transférer des Pokémon depuis Pokémon Écarlate et Pokémon Violet vers Pokémon HOME, et envoyer certains Pokémon des jeux précédents dans la région de Paldea.







Pokémon Ecarlate et Violet seront disponible dès le 18 novembre sur Switch. Dites nous en commentaire si vous allez participer à ces raids spéciaux.







PS : Actuellement, beaucoup de leaks sont apparus dévoilant l'intégralité du jeu. L'équipe Puissance Nintendo s'attache à ne pas divulguer ces informations afin de ne pas spoiler certains lecteurs. Nous apprécierons de votre part la même démarche dans l'espace commentaire.

C'est la dernière ligne droite !Pokémon Ecarlate et Violet seront disponibles dans 9 jours et les dresseurs pourront ainsi parcourir la région de Paldea librement. Comme annoncé hier sur sa page twitter , Pokémon Company vient de diffuser une vidéo de 3-4 min sur sa chaine Youtube.La trailer récapitule les grandes nouveautés de la 9ème génération accompagné par la musique de Ed Sheeran, spécialement composé pour Pokémon. Cependant de nouvelles informations sont à découvrir sur le site de Pokémon Ecarlate et Violet