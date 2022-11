Nintendo relance ses activités sur mobile et fonde une co-entreprise avec DeNA

Après de multiples échecs, Nintendo contre-attaque ! C'est ce qu'a annoncé l'entreprise suite à la publication de ses résultats trimestriels. En effet, si le marché mobile n’a pas été aussi fructueux qu'elle ne l'espérait, la conduisant à stopper certains de ses titres comme Dr. Mario World, la firme de Kyoto a annoncé la création d’une co-entreprise avec le développeur mobile DeNA, qui a déjà travaillé sur des titres comme Miitomo, Super Mario Run, Animal Crossing: Pocket Camp, Mario Kart Tour ou encore Fire Emblem Heroes.Dans les faits, la création de cette société commune, appelée joint-venture en anglais, n’aura que pour simple but de renforcer leur collaboration, avec pour objectif, d’une part d’augmenter la recherche et le développement sur la plateforme, et d’autre part de créer des “services à valeur ajoutée”, c’est-à-dire des jeux rentables pour la marque, dans l'ambition de toucher un public plus large.Rien de bien nouveau en soi par rapport aux ambitions de Nintendo envers la plateforme depuis 2015, hormis la mention spécifique de valeur ajoutée. Alors que Big N avait à la base pour ambition d’utiliser le marché mobile comme vitrine de ses licences, c’est désormais dans une logique de rentabilité à la fois "immédiate” et sur le long terme que la firme de Kyoto approche maintenant la plateforme.A lire aussi : Nintendo réorganise ses filiales européennes : Nintendo France disparaîtra en juillet 2023 Concernant leurs relations avec DeNA, les deux entreprises collaborent depuis 2015, avec un rachat de 10% des actifs de l’entreprise nipponne par Nintendo pour acter le rapprochement des deux entités. Notons d’ailleurs que 2 ans avant cela, Sony avait fait le choix de vendre l’ensemble de ses parts au sein de l’entreprise (13%).Source : Gematsu