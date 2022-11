Nintendo réorganise ses filiales européennes : Nintendo France disparaîtra en juillet 2023

En juillet 2023, Nintendo France et Nintendo Benelux vont disparaître pour voir les activités de leurs marchés respectifs rapatriées au siège de Nintendo of Europe en Allemagne. Un an plus tard, en juilet 2024, Nintendo Iberica rejoindra à son tour cette nouvelle entité.Enorme nouvelle pour ceux qui comme votre dévoué ont passé les 25 dernières années à suivre l'actualité Nintendo au gré des communiqués de Nintendo France : la filiale française de Nintendo sera fermée en 2023 pour voir ses activités gérées depuis l'Allemagne au sein d'une nouvelle structure: Nintendo of Europe SE.En janvier 2024, Nintendo of Europe deviendra Nintendo of Europe AG, pour quelques mois seulement donc puisque dès la fusion avec Nintendo Espagne finalisée, c'est au nom NOE SE qu'il faudra s'habituer. Aujourd'hui, Nintendo Iberica était déjà une filiale de Nintendo of Europe GmbH, tandis que Nintendo France et Nintendo Benelux étaient quant à eux dépendant de Nintendo Japon.Une situation assez illogique dans la mesure où les activités de Nintendo étaient pilotées depuis l'Allemagne, et à laquelle Nintendo répondra sur deux ans, le temps de restructurer ses sociétés pour regrouper les marchés au sein de Nintendo of Europe AG puis SE.Stephan Bole reste le président de Nintendo of Europe, sous l'autorité du Senior Managing Director : Tsutomu Enoki. M. Bole était déjà le représentant légal des filiales européennes également concernées par la fusion.On souhaite bonne chance aux équipes impactées par ce changement conséquent au niveau de nos marchés nationaux, dans l'espoir d'une meilleure efficacité, et d'une plus grande agilité dans la prise de décisions, ce qui a semble-t-il motivé cette décision.Source : Nintendo