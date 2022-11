36 millions d’abonnés au Nintendo Switch Online

Rarement Nintendo aura été aussi bavard sur ses activités : cette nuit, dans le cadre de son échange régulier avec ses investisseurs, l’entreprise est revenue sur le succès de son service Nintendo Switch Online.Lancé en septembre 2018, le Nintendo Switch Online est un abonnement qui permet aux joueurs de jouer en ligne à la plupart des jeux de la console, mais aussi de profiter de l’accès à une bibliothèque de jeux rétro ou de contenus additionnels. Le service vient de fêter son 4e anniversaire et au 30 septembre 2022, ce sont plus de 36 millions d’abonnements qui étaient actifs.Cela correspond à 4 millions d’abonnements supplémentaires par rapport à l’an dernier. Une hausse donc de 12,5%, plus faible que la croissance du parc de la console qui est désormais de 114 millions d’exemplaires vendus (contre 93 millions en 2021, une croissance de 23%).À noter que Nintendo n’a pas détaillé la réparation d’abonnés entre ceux ayant l’abonnement de base et celui comportement le Pack Additionnel qui inclut les jeux Nintendo 64, MegaDrive et quelques DLC.Concernant justement le Pack Additionnel, Nintendo a promis de continuer à l’enrichir en 2023 avec davantage de jeux Nintendo 64 ajoutés au catalogue (à commencer par Pokémon Stadium 1 & 2 et GoldenEye 007 qui sont attendus très prochainement) et de nouveaux contenus additionnels, sans coût supplémentaire.