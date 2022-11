Animal Crossing: New Horizons devient le jeu le plus vendu de tous les temps au Japon

Le succès de la Nintendo Switch n’est pas contesté et la console enchaîne les records depuis sa sortie en mars 2017. La réussite de la console implique évidemment la réussite de plusieurs de ses jeux qui s’écoulent à plusieurs dizaines de millions d’exemplaires.Le succès est tel qu’aujourd’hui, c’est l’un de ses jeux phares qui peut se targuer d’être désormais le jeu le plus vendu de tous les temps au Japon. Ce jeu, c’est Animal Crossing: New Horizons !Sorti en mars 2020, cette nouvelle aventure de la saga Animal Crossing a, malgré lui, profité de la période de confinement mondiale pour truster les tops des ventes un peu partout mais surtout au Japon où il s’est écoulé à plus de 10 450 000 exemplaires, d’après les chiffres actualisés du très sérieux hebdomadaire Famitsu. Il dépasse ainsi un jeu qui est composé en fait de trois versions différentes et complémentaires : Pokémon Rouge, Pokémon Vert et Pokémon Bleu, sortis tous les trois en 1996 sur Game Boy.C'est en 1997 que la 1ère génération de jeux Pokémon a dépassé le précédent record de Super Mario Bros. sorti en 1985. Le record a donc tenu 25 ans. À voir combien de temps résistera celui d'Animal Crossing: New Horizons.La performance est évidemment exceptionnelle et souligne la résistance de la Nintendo Switch sur un marché du jeu vidéo qu’on dit de plus en plus concurrencé par les jeux mobiles et d’autres formes de divertissement.Pour les curieux, voici le top 10 complet des jeux les plus vendus de l’histoire au Japon :1. Animal Crossing: New Horizons - Switch : 10 450 000 exemplaires2. Pokémon Rouge / Vert / Bleu - Game Boy - 10 230 000 exemplaires3. Pokémon Or / Argent - Game Boy - 7 300 000 exemplaires4. Super Mario Bros. - NES - 6 810 000 exemplaires5. Super Smash Bros. Ultimate - Switch - 6 650 000 exemplaires6. Mario Kart 8 Deluxe - Switch - 6 550 000 exemplaires7. New Super Mario Bros. - DS - 6 490 000 exemplaires8. Animal Crossing : New Leaf - 3DS - 5 950 000 exemplaires9. Pokémon Diamant / Perle - DS - 5 850 000 exemplaires10. Pokémon Épée / Bouclier - Switch - 5 640 000 exemplairesOui, 100% de ces jeux sont édités par Nintendo ou par The Pokémon Company. Désolé pour tous les autres ! À noter les très bonnes ventes de deux autres jeux Nintendo Switch : Super Smash Bros. Ultimate et Mario Kart 8 Deluxe, qui occupent désormais les 5e et 6e meilleure ventes, pas bien loin de Super Mario Bros. qui doit sentir leur souffle dans son dos !Source : Ludostrie