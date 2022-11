Quels jeux pour finir l'année ? Nintendo fait le point !

A l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels , Nintendo en profite pour revenir sur les titres attendus au cours de ce trimestre (s’étendant du 1er octobre au 31 décembre) et au-delà.Commençons d’abord par celui déjà disponible dans nos magasins : Bayonetta 3. Sorti le 28 octobre dernier, le jeu est disponible partout et l'on vous propose de découvrir l'avis de RYoGA sur le titre.Pour le reste du trimestre, il ne reste de ce fait plus qu’un seul titre à venir : Pokémon Violet et Pokémon Écarlate, attendus pour ce 18 novembre. Notez qu’au Japon, la sortie de Mario + Les Lapins Crétins: Sparks of Hopes (déjà disponible en France) est programmée au 2 décembre.A lire aussi : Mise à jour des million-sellers au 30 septembre 2022 : un départ canon de Splatoon 3 ! Enfin, concernant les autres jeux toujours en cours de développement dont la sortie est plus lointaine, on retrouve :- Fire Emblem Engage (20 janvier 2023)- Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (24 février 2023)- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (12 mai 2023)- Pikmin 4 (2023)- Metroid Prime 4 (en cours de développement)- Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp (repoussé depuis l’émergence du conflit ukraine).Source : Documentation officielle de Nintendo