[Résultats trimestriels] Des objectifs de ventes de Switch revus à la baisse pour 2022-2023

Bien qu'il y ait une amélioration progressive de l'approvisionnement en semi-conducteurs et autres composants et une tendance à la reprise de la fabrication de consoles pour la Nintendo Switch, en tenant compte des performances de production et de vente jusqu'à présent, nous avons modifié les prévisions de ventes de matériel pour la Nintendo Switch pour l'année fiscale.

En effet, Nintendo a annoncé une baisse de ses objectifs annuels, car même si les chiffres sont bons, ils ne sont pas aussi bons qu'anticipé et Nintendo a vendu 19.2% de consoles en moins qu'il ne l'espérait il y a quelques mois encore.En cause, la pénurie de composants qui a ralenti les chaines de production qui assemblent des Switch, donc moins nombreuses à sortir des chaînes, donc moins nombreuses à prendre la route ou le bateau des magasins.La conséquence est ainsi sans appel : Nintendo ne vendra pas plus de 19 millions de consoles cette année, au lieu des 21 millions estimées au lancement de la nouvelle année fiscale.Nintendo a déclaré :On l'a écrit dans nos précédentes news autour des résultats semestriels de Nintendo au 30 septembre 2022 , la Switch réalise toutefois une splendide performance : il ne lui manque plus que 4 millions d'exemplaires vendus pour dépasser la Game Boy... et quelques dizaines de millions pour rattraper la DS, la console portable la plus vendue de Nintendo.Cette situation est étonnante à plus d'un titre : lorsque Nintendo a annoncé un objectif de 21 millions de consoles, on vous avouera avoir été des plus sceptiques. Si on se doutait que la rupture des approvisionnements allait impacter Nintendo, on se demandait aussi comment Nintendo allait pouvoir trouver plus de 20 millions de joueurs auxquels vendre sa console... à tel point qu'on pensait qu'un nouveau modèle devrait sortir pour atteindre cet objectif !Finalement, il n'en est rien : 19 millions de consoles vendues sur l'année, c'est une magnifique performance, qui se doit au seul dynamisme du catalogue de la Switch avec des jeux forts qui cartonnent, comme on l'a rappelé dans cette news sur les million-sellers de la Switch Pour rappel, la vigueur de la Nintendo Switch se traduit dans les chiffres par la vente cette année, sur 6 mois, de 6,68 millions de consoles, parmi lesquels 3.53 millions de Switch OLED et 2.23 millions de Switch classiques. La Switch Lite s'est vendue à 920 000 exemplaires. Depuis son lancement le 2 mars 2017, Nintendo a écoulé 114.3 millions de consoles : une sacrée performance !Source : Nintendo, Eurogamer