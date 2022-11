Un jeu Monster Hunter en approche sur mobile

Vous avez beaucoup joué à Monster Hunter sur console Nintendo et vous n'êtes jamais lassé de traquer du monstre ? Réjouissez-vous : Capcom et TiMi Studio Group ont annoncé le développement d'un jeu Monster Hunter pour smartphone.







Et TiMi Studio Group n'est pas un nom inconnu pour nous puisque c'est le studio chinois derrière Pokémon Unite. La version mobile de Monster Hunter sera disponible sur Android et iOS et semble promis à une sortie mondiale.





Siliconera rappelle que ce n'est pas la première fois qu'un jeu Monster Hunter sort sur téléphone : en 2011, un spin-off appelé Monster Hunter Gynamic Hunting était sorti, et au Japon en 2015 le jeu Monster Hunter Explore avait été proposé. Sur Apple Arcade, les abonnés peuvent jouer à un portage de Monster Hunter Stories, bref les smartphones n'ont finalement pas vraiment manqué de jeu Monster Hunter au fil des ans.