[Résultats trimestriels] Kirby et le monde oublié devient la meilleure vente de sa série

Face au succè des mondes ouverts autour des licences Zelda, Mario ou encore Pokémon, ce fut au tour de Kirby, en mars dernier, de se lancer dans la mode. Un lancement fructueux puisqu’en plus d’avoir marqué les esprits, en témoigne notre test sur le jeu , Kirby et le monde oublié devient le jeu le plus vendu de sa série.A lire aussi : Mise à jour des million-sellers au 30 septembre 2022 : un départ canon de Splatoon 3 ! 5,27 millions d’unités vendues, c’est un nouveau record à battre pour la série et qui risque de rapidement grossir devant l’arrivée des fêtes de fin d’année. Kirby’s Dream Land, le premier jeu de la série était parvenu à conserver ce statut au fil des bientôt 30 ans d'existence de la série, perd finalement sa couronne tant convoitée.Un renversement qui présage de bonnes ventes pour la sortie future de Kirby Return’s to Dream Land Deluxe, remake du jeu Wii aussi appelé Kirby’s Adventure Wii, dont la sortie est prévue le 24 février prochain.Sources : Documentation officielle de Nintendo