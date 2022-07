Test de Monster Hunter Rise Sunbreak: Le DLC pour les acharnés !

C’est pas pour les noobs !

Galerie images 28/07/2022











Double pouvoir, potentiel infini !!!

Galerie images 28/07/2022







En route pour le rang Maître (attention spoiler alerte)

Galerie images 28/07/2022









Galerie images 28/07/2022









Une progression monotone

Galerie images 28/07/2022







Rien de très surprenant si vous êtes adepte de la licence mais pour les personnes qui l’auraient découverte avec MH Rise, autant vous le dire de suite histoire de savoir à quoi vous attendre : Sunbreak n’est pas pour les débutants !Les extensions de Monster Hunter ont toujours été construites dans la continuité du contenu de base. Si vous n’avez pas fini certains événements de Rise, le contenu de Sunbreak vous est alors totalement inaccessible. Même si le scénario est assez bateau, il est quand même le fil rouge de votre aventure. Donc avant d’acheter Sunbreak, assurez-vous d’avoir fait le nécessaire dans le jeu de base.En parlant de l’histoire, Sunbreak suit directement les événements Rise. On laisse tomber les problématiques liées à la Calamité pour se concentrer sur une nouvelle base : Elgado. Là-bas d’autres troubles autour du dérèglement de la faune locale nous attendent. Comment des monstres de telle espèce habitués à vivre ailleurs peuvent-ils venir envahir notre territoire ? Tel sera le pitch dans cette extension.Rien de bien transcendant sur l’aspect scénaristique, on se contente de chasser du monstre à la pelle puis de regarder les cinématiques (très belles au passage) pour avancer dans l’histoire. Pas de suspense haletant ni d’enquête à mener, il faut juste trancher dans le lard. C’est bien ce qui nous intéresse dans Monster Hunter, sinon vous vous êtes trompés de jeu.Combien il y a de type d’armes dans Monster Hunter ? Quatorze ! Il y a quatorze façons de jouer. Cela a toujours été la richesse de la licence. La jouabilité s’est affinée avec l’expérience à un tel point que la rigidité et la lourdeur des premiers épisodes ont totalement disparu. MH Rise est sans doute l’apogée de ce qui se fait de mieux en termes de maniabilité et de fluidité. Alors comment Sunbreak pourrait-il faire mieux ?Rise avait introduit les talents subsidiaires : différents combos pour personnaliser chacune des quatorze armes. Ce qui rendait chaque joueur presque unique dans sa manière de jouer. Il était intéressant d’observer les talents équipés par ses camarades et leur façon de jouer en multi. Seulement voilà, si on part en mission surtout les difficiles avec les mauvais talents, c’est l’échec quasiment assuré. Mais Sunbreak arrive pour corriger cela. Car désormais il est possible d’aller en chasse avec deux sets de talents.On pouvait équiper jusqu’à cinq talents. Maintenant cela devient un premier set et on peut en équiper cinq autres dans un deuxième set pour partir en mission. L’intérêt est de changer de configuration à tout moment, même en plein milieu d’un combat pour s’adapter à toutes les situations. En pressant L, X et A, on switch (c’est le cas de le dire) en moins d’une seconde. On peut ainsi enchaîner par exemple les meilleurs combos terrestres puis aériens en fonction des patterns qui nous font face. Le seul bémol est l’affichage. Les capacités assignées sont affichées en permanence à l’écran.Comme on le disait plus haut, le contenu de Sunbreak ne s’adresse qu’aux personnes ayant quasiment fini l’histoire principale du jeu de base, c'est-à-dire après avoir vaincu au moins une fois l’Ibushi et la Narwa. C’est à ce moment que vous débloquez les PNJ qui vous proposent d’aller à Elgato. C’est là que vous commencez les quêtes de rang Maître (anciennement appelées rang G).Pour information, si vous avez apprécié les missions du type défense de forteresse, sachez qu’elles sont complètement mises au placard. Oui, vous n’aurez aucune mission calamité de niveau maître. Pourtant les monstres supérieurs étaient une très bonne évolution du bestiaire proposant un sacré défi que ce soit en chasse classique ou en défense de forteresse. Vous pouvez toujours en accomplir mais de niveau expert maximum.On regrette un peu cette direction mais objectivement elles n’étaient pas aux goûts de tous. On se retrouve donc avec des missions au style plus classique. La Jungle, une célèbre carte de MH2 fait son retour. Mais les développeurs ont pris le temps de la repenser de zéro pour qu’elle corresponde aux nouvelles dimensions verticales de la franchise. On est loin du travail vite fait de MH Generation. On trouve aussi une nouvelle carte et on en restera là pour les nouvelles zones.Le rang Maître introduit de nombreux monstres absents de Rise. Certains étant des revenants comme le Ceanataure Shogun, d’autres : des variantes, comme le Somnacanth Aurore et bien sûr, des nouveaux comme le Lunagaron. Certains penseront que le bestiaire est faiblard pour une grosse extension. Mais c’est sans compter tous les DLC gratuits (oui on insiste) qui sont à venir. On sait tous que Capcom a la main lourde là-dessus.Comme à chaque fois, c’est la course à l’armement. Il y a quatorze types d'armes avec des dizaines d’arbres de créations possibles pour chacune. Vous aurez l’embarras du choix mais tenter de toutes les maîtriser prendra sans doute des centaines d’heures. C’est également le cas pour les armures et les talents passifs qui vont de pair. On débloque les équipements les plus puissants qui sont liés aux missions les plus difficiles.C’est ce qui fait depuis toujours en même temps la force et la faiblesse de la licence : la répétition pour ne pas dire de l’acharnement. Les joueurs ayant poncé le jeu de base vont très rapidement faire toujours la même chose. Il y a toujours les quêtes secondaires où il faut trouver un type de butin ou encore vaincre un certain nombre de monstres bien précis, etc…Mais cela est très secondaire et on se trouve juste à enchaîner les missions et à crafter de l’équipement. Si vous avez une équipe pour jouer en multi tant mieux car en solo, mise à part être un acharné, cela devient vite redondant.Pourtant ils ont développé une chose intéressante avec Sunbreak pour le temps de jeu en solo : les missions parangon. On rencontre plein de nouveaux PNJ et même les anciens s’y mettent. Il s’agit de quête où justement ils nous accompagnent en chasse et agissent en se calquant sur notre façon de jouer. Le concept est assez intéressant bien que déjà existant depuis bien longtemps sur une licence concurrente nommée God Eater. Cependant dans cette dernière, ils facilitent énormément les affrontements. Alors que c’est beaucoup plus équilibré dans Sunbreak.Comme les palicos, chaque PNJ dispose de son attirail de compétences et peut les utiliser pour vous aider. On regrette de ne pas pouvoir modifier leur équipement. Il aurait été intéressant de pouvoir crafter des armes et armures. Cela dit, ce concept de compagnon reste limité aux missions estampillées parangon.Les envoyer en mission comme les Miaourcenaires ou les amener avec soi pour du jeu offline auraient été des idées intéressantes comme dans Dragon Dogma : Oh une licence de Capcom aussi! Le Lore parle sans arrêt de la guilde des chasseurs mais mise à part jouer en ligne, on est bien souvent seul, trop même. Mais où est donc l'armée de Monster Hunter ?