Test de Train Valley Console Edition : et c'est parti pour un tour !

Un concept prometteur

Les défauts sont légions pour entâcher l’expérience

Si vous avez toujours rêvé de devenir contrôleur de réseau de la SNCF, arrêtez-tout, Train Valley est fait pour vous ! Et pour les autres on vous invite quand même à rester sur ce test, ne serait-ce que pour la découverte… La découverte, c'est un peu le principal attrait de ce titre qui parvient à jouer cette carte à merveille.Pour les amateurs de Railway Empire, on est ici en présence d'un jeu beaucoup moins développé, davantage dans l’arcade, sans non plus être en présence d’un miniMETRO. Bien qu’il représente le compromis parfait entre les deux en reprenant l’ambiance et le concept de Railway Empire, tout en simplifiant l’expérience avec une simple gestion de trafic à la façon de miniMETRO.Le concept de base est donc simple, vous devrez relier toutes les gares entre elles et faire voyager les trains d’une gare à une autre selon la ville (représentée par une couleur et un logo) où il doit se rendre. Le tout en faisant attention aux crash, à vos dépenses et aux taxes annuelles pour éviter le game over… ou plutôt la banqueroute qui n’aura de cesse de vous guetter tout au long du jeu.Par ailleurs, chaque niveau ajoute ses propres difficultés et la diversité des biomes offre de nouveaux défis ainsi que de nouvelles contraintes pour votre développement, sans pour autant changer fondamentalement la donne. Il s’agit la plupart du temps d’utiliser des tunnels et ponts entre vos gares. Cependant parfois le défi est plus important avec l’ajout de trains spéciaux, lent, pouvant arriver à tout moment et indispensables à votre progression ou encore sur un niveau vous devrez même composer avec des roquettes venant détruire vos trains de temps en temps.Une expérience divertissante mais parfois aussi stressante lorsqu’il s’agit de terminer le trajet de l’un de vos trains alors que ne vous reste plus que 1 000 dollars de liquidité pouvant partir à tout moment à cause des taxes annuelles. Heureusement, le jeu propose pour ceux qui souhaiteraient simplement profiter de l’expérience sans se soucier du reste, un mode bac à sable vous permettant de compléter les missions sans stress ni difficulté, même si cela enlève également une grande partie de l’intérêt de l’expérience à notre sens.Seulement si le jeu parfait existait, cela se saurait. Train Valley Console Edition ne fait donc pas défaut à la règle et n’est justement pas exempt de défauts. Le principal d’entre eux n’est autre que sa jouabilité et son ergonomie. En effet, malgré les efforts visibles réalisés par les équipes de développement, les menus restent peu intuitifs et il en va de même du gameplay.Dans les faits, cela est surtout dû au support en lien même plus qu’au jeu néanmoins l’expérience en est fortement impactée, voire ruinée, tandis qu’elle était agréable sur PC. Un autre défaut notable du titre réside dans son manque de profondeur face à un Railway Empire que l’on a pu citer précédemment.Toutefois, si là aussi on aurait souhaité un jeu plus complet avec une gestion plus approfondie, il s’agit là d’un parti pris par les développeurs qui ont préféré proposer une expérience plus sobre et relaxante, bien que réduite.Quelques défauts donc, qui s’ajoutent à une durée de vie très courte (comptez entre 5 et 10 heures pour en venir à bout), sans pour autant entâcher réellement l’expérience (à part peut-être pour le gameplay) qui reste agréable et vous demandera parfois d’utiliser vos méninges à bon escient pour réussir.