Test de Loud : quand la musique est bonne

Tout commence avec un tableau...

Un rift ou deux…

Ce gameplay a deux avantages : la simplicité et le côté visuel. En effet, les touches correspondent peu ou prou à ce qu’il y a à l’écran, vous permettant alors de ne pas trop vous y perdre et de pouvoir rapidement enchaîner les notes. Au bout d’un certain nombre de réussite, une étoile plus brillante et bleue que les autres notes apparaît, enclenchant un mode bonus pour faire encore plus de points.

Mais pas forcément avec celui des scores. Plutôt un tableau en liège comme certains enfants et ados des années 80/90 possédaient pour y épingler leur souvenir. Sur celui de Loud se punaisent des souvenirs, des morceaux de l'histoire ainsi que les chansons. Vous jouez une adolescente fan de musique et de rock et faites fièrement vos accords sur le manche du balais familial. Les premiers morceaux ainsi que le tuto s'effectuent balais en main. Un côté attachant, drôle et une situation qui rappelle beaucoup à certains et certaines. Le reste de l'histoire est relativement classique : votre père, comprenant votre passion pour la musique, vous offre finalement une guitare électrique et vous inscrit à des cours. De fil en aiguille, vous allez maîtriser votre instrument, avancer dans la vie, dans votre pratique de la musique, dans un groupe... L'ascension n'a plus de fin !La dimension narrative ajoute pas mal de choses au jeu : d'un côté on s'attache à cette jeune fille, Astrid, et à son parcours. D'un autre côté, le jeu est tout en anglais, mais avec un vocabulaire simple, le rendant aisément compréhensible. D'autant que même si l'histoire structure les niveaux, elle n'est pas essentielle pour jouer. Car il s'agit de musique non ? De rythme, de touches à appuyer au bon moment, et de la bonne façon. Alors oui, Loud est vraiment plaisant parce que l'intrigue vient ajouter une touche nouvelle et ajouter une dimension plus personnelle et touchante à l'ensemble. Mais ce n'est pas là l'essentiel. La musique, elle, est au centre de ce jeu, et la bande son est particulièrement efficace pour qui aime le rock. Alors oui, il n’y a pas que ça, mais les morceaux sont rythmés, poussent à se déchainer sur les touches ou au contraire à faire preuve de dextérité, et chaque morceau est relativement différent.Alors, comment y joue-t-on ? Loud se veut simple et accessible, tout en montant la difficulté à chaque morceau et en incluant une sélection de celle-ci. Ainsi, vous choisissez votre difficulté avant de lancer la musique : facile ou moyen. Le niveau le plus dur se débloque après, en fonction de votre réussite. Ensuite, c’est assez simple, d’autant que Loud ne réinvente pas le genre. Au programme donc : des touches à appuyer au bon moment (on y revient après), certaines à maintenir pendant une courte période et enfin d’autres à spammer au maximum. En fonction du timing, vous ferez plus ou moins de points, le but étant clairement de scorer. Mais attention ! Les erreurs ne pénalisent pas uniquement votre multiplicateur de score. Plusieurs mauvaises touches font apparaître une croix rouge en haut de l’écran. Au bout de trois, c’est game over et on doit recommencer le morceau.Les touches donc ! L’écran de jeu est partagé en trois. Les tiers droit et gauche avec les touches et les notes qui apparaissent ; tandis qu’au centre, vous avez votre zone d’affichage avec votre personnage, les trois croix rouge en haut et le multiplicateur de score en bas. Mais c’est bien comment faire des notes qui va nous intéresser ici. Sur le papier, c’est relativement simple. À droite, les notes apparaissent sur trois lignes correspondant à trois touches : X pour celle du haut, A pour celle du centre et B pour celle du bas. Comme dans tous les jeux du genre, les notes popent puis avancent sur les lignes avant d’atteindre le seuil, là où il faut appuyer. Ça vous laisse un peu de temps pour voir venir et pour éviter d’être trop surpris par l’arrivée des notes. À gauche, même chose, sauf que cette fois, ce sera avec la flèche du haut, celle de gauche et celle du bas. Vous l’aurez compris, les boutons Y et flèche de droite ne servent à rien et tout l’enjeu sera d’éviter d’appuyer dessus par erreur. N’essayez pas non plus d’utiliser les joysticks, ils ne servent à rien, si ce n’est à sélectionner le niveau dans l’écran d’accueil.