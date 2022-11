De nouvelles informations sur Pokémon Écarlate & Pokémon Violet ce mardi à 15h

Dresseurs, Dresseuses ! Une nouvelle bande-annonce de #PokemonEcarlateViolet sort demain !



Rendez-vous sur notre chaîne YouTube le 08/11 à 15:00 CET pour la découvrir. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien rater : https://t.co/ewFq1Zjy81 pic.twitter.com/QjVZKJ3o7I — Pokémon France (@PokemonFR) November 7, 2022

Dix jours ! Voilà tout ce qui nous sépare de la sortie des nouveaux jeux Pokémon sur Nintendo Switch.Mais avant de pouvoir se ruer dans la région de Paldea, The Pokémon Company a prévu de nous dévoiler de nouvelles informations concernant Pokémon Écarlate & Pokémon Violet. Rendez-vous pour cela ce mardi à 15h00 !Dit comme cela, difficile de savoir ce que contiendra la fameuse bande-annonce !A dix jours de la sortie du jeu, il est possible de penser que les évolutions des starters soient au programme des nouveautés à venir... ou bien une nouvelle mécanique plus subtile des futurs jeux.Pokémon Écarlate & Pokémon Violet sortiront le 18 novembre, exclusivement sur Nintendo Switch.