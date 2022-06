Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion arrive cet hiver sur Nintendo Switch

CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION Announcement Trailer 17/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Crisis Core: Final Fantasy VII aura le droit à un remake ! La bonne nouvelle est tombé il y a quelques minutes lors d'une conférence organisée par Square-Enix pour fêter les 25 ans du septième épisode de sa série phare. Sorti originalement sur PSP en 2007, Crisis Core est l'une des préquelles du jeu Final Fantasy VII et prend la forme d'un action-RPG et met en scène notamment Zack, Aerith et Cloud.Il y a quelques minutes, Square-Enix a donc levé le voile sur Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, un remake du jeu qui profitera donc de nouveaux graphismes mais qui conservera tous les éléments qui ont fait le succès du jeu lors de sa sortie.Voici le trailer d'annonce du jeu :Parmi les premiers détails partagés par Square-Enix sur le jeu, nous apprenons qu'il profitera donc de nouveaux modèles 3D mais aussi d'un doublage intégral ; quelques éléments d'interface et d'environnement ont été retravaillés pour être totalement adaptés et optimisés pour les supports. Du côté des améliorations, un meilleur contrôle des personnages et de la caméra seront au programme, ainsi que des fonctionnalités pour passer certaines séquences vidéos. Pour final, la bande-son a été intégralement réarrangée à l'occasion de ce remake !Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion arrivera cet hiver sur toutes les consoles du marché et donc la Nintendo Switch pour le plus grand plaisir des fans qui n'avaient jusqu'ici pas pu profiter du jeu, resté exclusif à la PSP pendant toutes ces années !