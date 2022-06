Nouveau trailer de GoldenEra, documentaire hommage à GoldenEye 007

GoldenEra - The Legend of GoldenEye 007 Revealed 16/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En 1997, GoldenEye 007 venait bouleverser l'industrie du jeu vidéo dans un environnement 3D naissant, sur Nintendo 64. Une véritable révolution qui a marqué l'histoire vidéoludique et qui s'est écoulé à plus de 8 millions d'exemplaires à travers le monde en laissant une marque indélébile sur toute une génération de joueurs.Que l'on ait eu la chance de découvrir en même temps que le reste du monde les premiers pas du gameplay innovant ou pas, il reste encore aujourd'hui reconnu comme étant l'un des meilleurs jeux de tous les temps.GoldenEye 007 a su amener à l'époque un genre nouveau de FPS 3D avec une IA complexe, des animations en motion capture et une ligne narrative sur nos consoles. GoldenEra retrace l'héritage que nous a laissé ce bijou avec notamment des mécaniques de furtivité, d'action, de tir et surtout la possibilité de jouer à plusieurs sur ce célèbre écran partagé en 4.Ce documentaire cherche à célébrer la beauté du jeu qui a marqué les esprits et à exposer le process créatif qui a mené à ce résultat. Il met en avant le travail fait par ces 9 universitaires de la campagne anglaise qui n'avaient jamais fait de jeu auparavant. La sortie du documentaire est annoncée pour 2022, voici le trailer :