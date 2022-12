Test de Crisis Core Final Fantasy VII Reunion : le retour tant attendu

Réunion au sommet

Ok, mais on y joue comment ?

Un action RPG épique

Se déroulant cinq ans avant les événements de Final Fantasy VII, vous suivez Zach Fair, un SOLDAT, l’unité d’élite de la Shinra. L’un des leurs a disparu, Genesis, et la mission de le retrouver est confiée à Zach et à son mentor, Angeal. Rien ne va se passer comme prévu. Que ce soit les tensions politiques avec d’autres gouvernements, les projets secrets menés par la Shinra ou même les problèmes plus personnels et moraux, Zach va être confronté à de nombreux ennemis et se découvrir au moins autant d’amis.Ce sont ces événements qui ont amené à ceux de Final Fantasy VII. Préquel du jeu culte, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion nous embarque dans une aventure plus orientée action aventure et action RPG que son aîné. Au programme : un système de combat dynamique, des missions à accomplir pour obtenir objets et bonus, des upgrades et des rencontres aussi bien avec Sephiroth, qu’avec Cloud, Aerith, Yuffie ou même Tifa. Si certains font plutôt des caméos, d’autres auront une place centrale dans l’intrigue. Mais cela, on vous laisse le découvrir par vous-mêmes.Tout ce qu’il faut souligner c’est le style graphique. Bien entendu, la version actuelle, qu’elle soit Switch ou autre console, a bénéficié de graphisme amélioré, léché, mis à niveau. Mais déjà en 2007/2008, le style graphique prenait appuie sur le film, que ce soit dans le character design, l’univers ou simplement dans les cinématiques. Ici, sur Switch, on remarque quelques différences mineures de qualité entre les cinématiques et les moments jouables. Cependant, ils sont vraiment minime : aucun temps de chargement, aucun lag, juste une légère baisse de qualité visible principalement dans les gros plans.Le gameplay de Crisis Core Final Fantasy VII Reunion est très différent de Final Fantasy VII, tout en reprenant des éléments bien connus pour ne pas perdre les joueurs. Le principe est simple : vous avez accès, petit à petit, à tout un tas de missions qui se débloquent au fur et à mesure de votre progression et que vous pouvez faire en parallèle de la quête principale. Elles sont accessibles aux points de sauvegarde presque à tout moment (certaines événements de l’histoire bloquant l’accès aux missions secondaires). Accepter l’une de ces quêtes vous téléporte sur une petite carte, de quelques zones seulement avec pour seul objectif de récupérer un objet ou terminer un combat. La difficulté va croissante, tout comme les récompenses. Et si elles sont toutes facultatives, certaines seront nécessaires pour avancer pour étoffer votre OCN, un outil indispensable à votre réussite dans les combats.OCN signifie Onde Cérébrale Numérique. Derrière ce nom un peu étrange se cache un système de roulette, façon machine à sous, qui va vous permettre d’obtenir divers bonus : parmi eux, aussi bien des augmentations de statistiques, que des points de magie gratuit, mais aussi la possibilité de passer en Transcendance et de lancer des attaques super puissantes. L’OCN fonctionne en permanence, en haut à gauche de l’écran. La roulette tourne, délivre ses bonus, retourne encore. Si vous parvenez à aligner certaines images (qui sont toutes des sprites des personnages, des invocations, etc), vous pouvez actionner l’attaque avec X. Pour le reste, on appuie sur B pour esquiver, on papote le bouton d’action pour faire des combos et on utilise L pour switcher de menu et utiliser les sorts. L’ensemble est dynamique, et presque fluide. En effet, le switch de menu, passant de celui des objets à celui des sorts et des matérias équipés (des perles qui vous octroient différents pouvoirs), est un peu récalcitrant, manque de réactivité, ce qui est parfois handicapant dans les affrontements. Pourtant, l’OCN a été repensé pour cette version Reunion, de façon à prendre moins de place et à être plus dynamique, comme pour l’ensemble des combats. Tout n’est donc pas totalement optimisé et c’est dommage.Les combats se génèrent aléatoirement, passant de l’exploration au combat sans aucun temps de chargement. On apprécie particulièrement la fluidité du jeu, qui se pare de plusieurs animations pour présenter les adversaires, ou simplement laisser entendre la fameuse musique de fin lors de votre victoire.Crisis Core Final Fantasy VII Reunion joue sur tous les tableaux : un univers plébiscité par les fans, une histoire épique et accessible (si vous n’avez pas joué à Final Fantasy VII, vous comprendrez quand même), une mécanique de jeu qui allie stratégie et hasard et surtout des moyens d’optimiser, et des quêtes secondaires à ne plus savoir quoi en faire. Et c’est un plaisir de (re)découvrir un titre qui, à l’époque, n’était sorti que sur PSP. L’arrivée de Crisis Core Final Fantasy VII Reunion sur les consoles nouvelle génération fait échos à la sortie de Final Fantasy VII Remake et à la suite, prévue dans les mois/années à venir.Presque intemporel, l’univers de Final Fantasy VII n’en finit pas de nous surprendre. L’intrigue est puissante et met en lumière tant les raisons de la désertion de Cloud du SOLDAT (qui marque le début de Final Fantasy VII) que la genèse de Sephiroth, ou du début du déclin de la Shinra. Si ces éléments ne vous parlent pas, pas de panique : Crisis Core Final Fantasy VII Reunion est justement là pour vous en raconter plus.Comme pour tous les Final Fantasy, et nous l’avons évoqué, le gameplay est vaste et les menus le sont tout autant. Boutiques accessibles dans le menu, missions déblocables aux points de sauvegarde, équipement à récupérer, matérias à améliorer… C’est sur ce dernier point que nous allons nous arrêter. Si vous êtes fan de Final Fantasy, vous connaissez le principe : il s’agit de perles de couleurs qui referment différents pouvoirs. Les équiper vous permet d’utiliser leur magie. Plus vous les utilisez en combat, plus elles vont gagner en expérience et monter en puissance, rendant vos sorts plus forts. Mais les matérias ne sont pas que des sortilèges. Vous avez des matérias offensives et défensives : Feu, glace, foudre, mais aussi des matérias de soin (soin, guérison, antidote), d’autres de frappe (saut, etc.), d’autres d’optimisation (acuité vous permet de voir les stats des ennemis par exemple), ou de bonus de statistiques (bonus PV, par exemple). Le hic ? Vous ne pouvez en équiper que quatre, qui seront actives lors des combats via le sous-menu visible en maintenant L (et ensuite, elles seront attribuées à A, B, X et Y).Vous pouvez aussi débloquer des invocations, qui, elles, ajouteront leur image dans l’OCN. Avec un peu de chance à la roulette, vous pouvez invoquer Ifrit et autres Esper (créatures issues de l’invocation) qui sont pour la plupart déblocables via les missions secondaires. Oui, tout cela peut paraître énorme, et il y en a des paramètres d’optimisation pour taper le plus fort et vaincre les ennemis. Mais Crisis Core Final Fantasy VII Reunion fonctionne sur deux bases très solides : d’une part l’expérience issus des précédents Final Fantasy qui, même s’il y a des différences entre les titres, possèdent des gameplays proches ; de l’autre un solide tutoriel, accessible rapidement avec R hors combat. Cela permet d’ouvrir votre messagerie et celle-ci est rangée (oui, pas comme nos boîtes mails à nous, ahah) avec un onglet pour vos mails (qui étoffent le lore) et plusieurs onglets de tuto en fonction de ce que vous cherchez (combat, exploration, univers). Le tout est très accessible, le gameplay nerveux aide à s’imprégner facilement et les multiples points de sauvegarde rendent les échecs moins contraignants.