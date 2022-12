Test de The Oregon trail : voyager à travers l’Ouest sauvage

Un changement de point de vue

Un long chemin

Faire encore une fois la route

The Oregon Trail débute avec un avertissement : la version originelle du jeu dépeignait une image très négative des Amérindiens, allant jusqu’à accentuer la discrimination de ces populations. La version 2022 se veut plus inclusive : “Pour la première fois, le jeu contient des histoires et des personnages jouables amérindiens, célébrant l’histoire et les cultures des peuples qui vécurent les premiers sur ces terres et y vivent encore de nos jours”, nous explique les premières minutes du jeu. Force est de constater que l’univers de The Oregon Trail est particulièrement riche, et se dote de nombreuses histoires.Dans un premier temps, vous n’aurez pas le choix : il faudra prendre une première fois la route d’Oregon City pour débloquer toutes les autres histoires. Un court tutoriel vous propose de suivre une très courte route, de façon à appréhender les mécaniques de jeu. Une fois cela fait (nous y reviendrons), vous allez pouvoir constituer votre premier convoi. Au départ d’Independance, vous aurez le choix entre quatre protagonistes, puis entre quatre autres, et ainsi de suite jusqu’à constituer votre convoi de quatre personnes. Chaque individu possède deux caractéristiques, un bonus et un malus, qui pourront vous aider ou non à certains moments de votre aventure. Vous pouvez aussi vous ravitailler à Independance et remplir votre chariot. Attention cependant : n’oubliez pas que votre place est limitée, que vous aurez besoin de manger, potentiellement d’outils pour réparer votre chariot, et bien d’autres choses encore.The Oregon Trail est un titre extrêmement vaste. Les possibilités sont infinies, les découvertes sur la route vous laisseront parfois un goût amer ou simplement vous mettront en joie. Mais vous ne devez jamais oublier une chose : c’est la somme de ces histoires qui fait votre voyage, la somme de vos choix, de vos décisions et une bonne dose de chance qui vous permettront aussi de débloquer de nouvelles aventures. Votre périple se fait en plusieurs étapes, certaines que vous pourrez choisir, d’autres qu’il vous faudra subir. Une fois votre étape sélectionnée, au sein même de celle-là, votre trajet pourra avoir plusieurs embranchements. Chaque point d’intérêt vous permet diverses choses, allant de la chasse à la pêche en passant par des rencontres avec des soldats, d’autres exilés qui suivent la route, de la cueillette, etc. A vous de tracer votre chemin et d’éviter les embûches, sachant qu’il y aura aussi des événements aléatoires qui mettront à mal votre convoi (l’un de vos membres peut se casser quelque chose ou attraper la dysenterie, votre chariot s’abîme, vous devez revoir l’organisation de votre inventaire, etc.).Chaque personnage possède quatre caractéristiques qu’il vous faut gérer : la santé (si elle arrive à 0, votre personnage meurt, mais tant qu’il reste des vivants, le convoi continue), le moral (inflige Tristesse s’il arrive à 0, qui est un état handicapant pour votre groupe mais pas mortel), l’énergie (idem que pour le moral, sauf qu’influençant votre vitesse de marche), l’hygiène (arrivé à 0, vous puez, mais vous pouvez aussi attraper quelques maladies comme la dysenterie qui, en plus, se transmet au sein de votre groupe si vous ne faites rien). En plus de cela, votre chariot subit des dégâts au fur et à mesure de votre avancée. Cela a une influence sur votre inventaire : construit de cases à remplir (chaque élément possède une forme et un nombre de cases spécifiques), certaines d’entre elles peuvent simplement s'abîmer, ou être détruites, vous empêchant de poser un item dessus.Et ce n’est que le début. The Oregon Trail fait partie des jeux de gestion extrêmement dense qui pourtant sont assez accessibles. Nous pourrions rajouter le commerce, la possibilité d’échanger des ressources aux points de ravitaillement, la possibilité d'acheter un nouveau chariot, d’aider les uns et les autres lors de différentes missions, de débloquer toutes les entrées du journal, des mini-jeux spécifiques pour la chasse et la pêche… Tout cela et bien plus encore forment The Oregon Trail.En plus du fait que chaque route est vaste et requiert environ 6h de jeu, The Oregon Trail possède près de quinze voyages différents, des défis hebdomadaires, des défis communautaires, des quêtes inspirées de l’histoire et étant nettement plus inclusives et respectueuses des différentes populations. Mais ce n’est pas tout ! Vous pouvez aussi tenter de compléter les deux bestiaires, aussi bien aquatique que terrestre, de suivre le courant lors d’une descente en radeau et d’autres mini-jeux.