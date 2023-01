Test de Godlike Burger : tuez, mangez, recommencez

Rien ne se perd, tout se transforme

Cauchemar en cuisine ?

Chaque journée contient un certain nombre de clients à satisfaire. Et autant d'opportunités d’en tuer pour faire de la viande et des ingrédients. Vous devrez être discret et ne pas vous faire voir afin de ne pas faire augmenter la suspicion de vos clients : ils pourraient appeler la police et vous mettre dans de sales draps ! Une fois vos journées terminées, vous vous retrouvez dans le sous-sol. Celui-ci contient tous les éléments nécessaires pour les upgrades de vos différents outils. Vous pouvez payer vos factures, installer ou améliorer vos pièges, mettre à niveau vos cuisines ou encore concocter des sauces qui maximiseront vos chances d’isoler vos clients. Celles-ci sont le petit plus du gameplay : la sauce toilette poussera votre client à y aller, celle à la nicotine à aller fumer, etc., de façon à vous offrir plus d’opportunités de tuer vos clients.

Godlike Burger possède une histoire relativement simple : vous êtes un restaurateur dans l’espace, sur différentes planètes. Le seul hic, c’est que les factures s’empilent, que les matières premières sont chères et que vous avez quand même envie de faire fortune à défaut de servir de la nourriture décente. Pour cela, rien de plus simple : vous allez recycler vos clients. Oui oui, les recycler. Les servir, toucher l’argent, et ensuite, les tuer discrètement pour pouvoir en faire de la viande.A partir de là, vous avez pas mal de paramètres à gérer. De l’état du matériel de cuisine, aux pièges, en passant par quelques pots de vin à glisser aux autorités pour avoir la paix, votre affaire devra se gérer de façon relativement cynique. Car des restes de vos clients vont dépendre vos ressources pour les jours à venir. Le jeu se compose de plusieurs planètes, sur lesquelles il faudra vous implanter. Chaque biome dispose de ses caractéristiques, de clients spécifiques, etc. Et une police qu’il faudra esquiver, à plus forte raison quand vous savez que vos points de vie sont comptés et que certains clients peuvent se montrer agressifs. Si vous arrivez à 0, la partie s’achève.Le tutoriel permet d’appréhender les multiples paramètres à gérer. Vos clients, dont il faut s’occuper, la façon de faire les burger, etc. La plupart du temps, vous n’aurez qu’à appuyer sur le bouton d’action. Cela vous permet de faire à peu près tout : prendre des éléments dans le frigo, les poser sur les plaques chauffantes, réparer des éléments dysfonctionnels en spammant A jusqu’à ce que ce soit réglé, le maintenir pour cacher un corps ou vous nettoyer… Autre bouton qui vous servira : ZR. Cette gâchette vous permet de donner un coup de hachoir sur votre client pour en faire un steak. Avec X, vous activez les pièges que vous aurez préalablement débloqué. Ensuite… Ensuite, il n’y a qu’à gérer votre affaire et ne pas vous faire repérer.