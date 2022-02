[NINTENDO DIRECT] No Man's Sky enfin confirmé sur Switch pour cet été

Après le PC et les plateformes concurrentes, les amateurs du titre de Hello Games et de Sean Murray pourront se lancer dans l'aventure dans une édition nomade. Si les images présentées sont bien tirés de l'édition Switch, les optimisations d'affichage montrent un résultat de qualité, propice à l'exploration si chèrement mis en avant par ce titre. A vous l'exploration de centaines de planètes à la découverte des différents biomes et formes de vie locales, ceci sans écran de chargement ni limite imposée. Un portage Switch qui profitera ainsi de toutes les améliorations de contenus apportées patiemment depuis sa première sortie sur PC en 2016.







Je ne peux pas vous dire à quel point c'est incroyable de jouer à No Man's Sky sur ce minuscule appareil portable. Cela semble à la fois complètement naturel et aussi totalement improbable.

Au cours des deux dernières années, quelques membres de notre petite équipe ont travaillé secrètement sur la version Nintendo Switch de No Man's Sky. C'est un véritable travail de titan. No Man's Sky est construit autour de la génération procédurale, ce qui signifie que la console génère tout ce que vous voyez. Il est donc beaucoup plus difficile d'adapter notre jeu à une console comme la Switch. Il y a eu tellement de fois où nous sommes rentrés chez nous un jour en étant convaincus que c'était impossible, mais où quelqu'un est arrivé le lendemain avec une solution technique unique. Honnêtement, je pense que cette équipe ne semble jamais plus heureuse que lorsqu'elle essaie de faire des choses presque impossibles.

De l'interface utilisateur aux contrôleurs en passant par le gameplay, nous prenons le temps de faire en sorte que le jeu se sente parfaitement à l'aise sur l'appareil, à la fois sur grand écran et, surtout, en tant que version portable de No Man's Sky. Chaque fois que je prends la Switch et que je saute de façon transparente d'une planète à l'autre, d'un système stellaire à l'autre, je dois me pincer pour me dire que je joue sur la Nintendo Switch et que je peux l'emmener partout avec moi. Il y a encore tellement de choses que nous devons révéler sur la version Switch, et il y aura d'autres annonces à venir à mesure que nous nous rapprocherons de la sortie.

Beaucoup de membres de notre communauté ont des Switch comme périphérique de jeu secondaire et nous sommes heureux de pouvoir leur offrir une autre façon de jouer, que ce soit à la maison avec une station d'accueil ou en déplacement. Pour les dizaines de millions de joueurs pour qui la Nintendo Switch est leur seule console, nous pouvons enfin les introduire dans notre univers et dans les bras accueillants de notre grande communauté en pleine expansion.

La sortie de la Nintendo Switch n'est que l'un des nombreux développements passionnants que nous avons en réserve pour la communauté en 2022 et nous sommes impatients de vous montrer ce sur quoi nous avons travaillé dans un avenir TRÈS proche. Mais pour l'instant, nous espérons que vous êtes aussi excités que nous le sommes tous d'accueillir No Man's Sky sur sa première plateforme Nintendo.

Notre voyage continue.

Sean

