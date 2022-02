[NINTENDO DIRECT] Wii Sport a enfin trouvé son successeur... Voici Nintendo Switch Sports !

Nintendo Switch Sports - Sortie le 29 avril ! 02/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 10/02/2022



















































Vous avez sans doute vu passer la nouvelle ces derniers jours, la Nintendo Switch vient de dépasser les ventes déjà stratosphériques de son aïeule Nintendo Wii et compte bien continuer sa route vers des records encore plus impressionnants.Et très symboliquement, c'est également à ce moment que Nintendo nous annonce l'arrivée DU jeu de lancement de la Wii dans une toute nouvelle version développée pour la Switch, le célébrissime Wii Sports ! Dorénavant nommé Nintendo Switch Sports, le jeu reprend très fidèlement le concept de son ainé, et ne cherche d'ailleurs pas à s'en cacher: Motion Gaming, fun et multi sont toujours les ingrédients principaux de la formule qui avait rencontré un tel succès à l'époque. Alors, en 2022, est-ce que ce Nintendo Switch Sports peut réitérer le même succès ? Regardez déjà le trailer pour vous en faire une idée :Au menu, vous retrouverez évidemment les fondamentaux de Wii Sports : le Tennis est bien là, de même que le Bowling ou le Chambara. Mais de nouveaux venus s'invitent : Volleyball, Football ou Badminton sont dorénavant au programme ! La version physique du jeu comprendra d'ailleurs une jambière pour y glisser son Joy-Con et l'utiliser pour jouer au foot. Mieux encore, le Golf est d'ores et déjà programmé pour une arrivée dès cet automne. Evidemment, le jeu multi local est toujours présent, mais le online devrait cette fois-ci prendre sa pleine mesure.Une vague de nostalgie s'est immédiatement emparée de vous ? Sachez que vous n'aurez pas trop longtemps à attendre, puisque le jeu débarque sur Switch dès le 29 avril prochain !Mieux encore, si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online, vous pourrez tester une Beta du jeu très bientôt (les 19 et 20 février prochain).Voici les premières images de cette nouvelle compilation :