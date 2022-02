[NINTENDO DIRECT] Portal revient sur Nintendo Switch avec la collection cubique

"The Cake is a lie" mais ce qui suit n'est en rien un mensonge : la série Portal arrive bel et bien sur Nintendo Switch ! Aujourd'hui, lors du Nintendo Direct, Portal : collection cubique a été annoncé.Comme son nom l'indique, il s'agit d'une compilation des deux jeux sortis en 2007 puis 2011. L'intégralité du contenu sera de retour sur Nintendo Switch avec notamment le mode multijoueur de Portal 2.Ce n'est pas la première fois qu'un jeu estampillé Portal arrive sur Switch puisque Bridge Constructor Portal était sorti il y a quelques années sur l'eShop. Cette compilation est cependant le premier jeu Valve à sortir sur Nintendo Switch. Alors même que Steam, propriété de Valve, travaille activement au concurrent de la console avec le Steam Deck.Portal : collection cubique sortira dans le courant de l'année 2022 sur Nintendo Switch.