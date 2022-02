[NINTENDO DIRECT] Chrono Cross arrive enfin en Europe, 23 ans après sa sortie initiale

Nintendo Direct - 09/02/2022 02/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

KINGDOM HEARTS Series for Nintendo Switch Cloud Version Trailer 02/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C’est officiel, les fans de RPG pourront enfin jouer à Chrono Cross : The Radical Dreamers Edition à partir du 7 avril 2022. Square Enix a annoncé hier soir la sortie de Chrono Cross sous la forme d’un remastered qui sera au passage traduit en français.Après Secret of Mana, Legends of Mana, Trials of Mana ou encore Chrono Trigger dont il est la suite directe, c’est au tour de Chrono Cross de recevoir son remaster/remake sur Nintendo Switch.Notons que Square Enix a aussi profité de cette annonce pour rappeler la sortie digitale de Kingdom Hearts Integrum Masterpiece en cloud sur la Switch aujourd’hui même.