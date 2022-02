[NINTENDO DIRECT] Une date de sortie et de nouveaux éléments de gameplay pour Splatoon 3

Galerie images 10/02/2022





















Les Salmonoïdes sont de retour ! - Splatoon 3 (Nintendo Switch) 02/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Au cours du Nintendo Direct diffusé hier soir, Nintendo a montré de nouvelles images de son Splatoon 3, en s’attardant cette fois-ci sur le mode Salmon Run: Next Wave, successeur du mode Salmon Run introduit dans Splatoon 2. A l’instar du gameplay que l’on a pu entrevoir brièvement l'an dernier sans vraiment en connaître réellement les nouvelles mécaniques, ce nouveau mode Salmon Run se dote de quelques ajouts, qui ne changent pas fondamentalement l’expérience du joueur.A lire aussi : Kirby s'offre de nouvelles capacités dans Kirby et le monde oublié Parmi ces ajouts, on retrouve l’ajout d’une nouvelle carte sur laquelle s’est déroulée la présentation. Deux nouveaux Salmonoboss ont aussi été présentés, ainsi qu’un nouveau spécial que l’on a pu entrevoir (possiblement inhérent au mode) et enfin une nouvelle fonctionnalité très intéressante : le lancer d'œufs.Avec l’ajout de cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez donc lancer votre œuf sur une distance respectable, ce qui pourra permettre de faciliter le jeu d’équipe sur des cartes séparées par un fossé mais aussi gagner un peu de temps en lançant directement votre œuf dans le panier, sans avoir à vous déplacer jusqu’à lui.Enfin, Nintendo a donné une fenêtre de sortie à l’occasion de cette présentation du mode Salmon Run. Splatoon 3 devrait ainsi sortir cet été, comme beaucoup l’avaient estimé.