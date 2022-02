[NINTENDO DIRECT] Soyez prêt pour un Home Run avec MLB The Show 22

MLB The Show 22 Switch Announcement Trailer | Nintendo Direct 02/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Très peu connu et diffusé en France, le Baseball s'offre sa simulation sur Nintendo Switch avec le portage de MLB The Show 22.Alors que les fans attendent le Super Bowl qui verra s'affronter les Cincinnati Bengals aux Rams de Los Angeles le 14 février, les joueurs devront patienter pour pouvoir jouer à la version 2022 de MLB The Show.Le trailer met en lumiere 2 mode de jeu :- Le mode "Road to the Show" : Il s'agit du mode carrière solo. A vous de construire votre carrière depuis le début.- Le mode "Diamond Dynasty" : A chaque partie, vous gagnez de nouveaux packs contenant des cartes mettant en vedette des stars du baseball d'hier et d'aujourd'hui. Plus vous débloquez des packs et plus vous pouvez accéder à des joueurs plus puissants.La version Switch propose également le contrôle au Joy-con (coucou Wii Sport) durant les compétitions amicales. MLB The Show 22 permettra aussi de pouvoir jouer, sauvegarder et conserver sa progression entre les consoles de Sony, Microsoft et celle de Nintendo.Saisissez votre meilleur batte de Baseball avec MLB The Show 22 dès le 5 avril 2022.