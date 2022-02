Banque Pokémon et Fire Emblem Fates impactés par la fermeture du Eshop 3DS

Pour les collectionneurs de la Banque Pokémon

A destination des joueurs de Fire Emblem Fates

Nous avons appris la nouvelle hier matin : Nintendo va fermer progressivement les services du Nintendo eShop de la 3DS et de la WiiU. Si vous désirez en savoir plus à ce sujet, nous vous invitons à consulter la news de Xavier (juste ici ).Cependant, Nintendo a communiqué plusieurs informations concernant l'impact de cette fermeture avec le service Banque Pokémon ainsi qu'avec le jeu Fire Emblem Fates.Banque Pokémon est le service qui permettait d'importer et d'exporter les Pokémons entre les versions Pokémon X et Y, Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha, Pokémon Soleil, Lune, Ultra-Soleil et Ultra-Lune et également avec les anciens jeux de la Console Virtuelle comme Pokémon Version Or, Argent et Crystal, Pokémon Rouge, Bleue et Jaune : Édition spéciale Pikachu. Cette banque permet de transférer vos Pokémons favoris vers Pokémon Home (disponible sur Switch).À partir de fin mars 2023, Il ne sera plus possible désormais d'acheter de nouveaux abonnements au service (aucun remboursement ne sera proposé également). Il deviendra alors entièrement gratuit. Le service restera libre d'utilisation jusqu'à ce qu'il soit interrompu dans le futur (aucune information n'a été donnée à ce sujet).Cependant, à la fin mars, vous ne pourrez plus télécharger Banque Pokémon (et Pokémon Transfert). Si vous désirez continuer à utiliser ce service, vous devrez vous assurer de télécharger Banque Pokémon et Pokémon Transfert avant l'arrêt du Nintendo eShop sur Nintendo 3DS.Petite information supplémentaire : cette gratuité ne prend pas en compte l'abonnement payant de Pokémon Home, qui est nécessaire pour le transfert entre Pokémon Banque et Pokémon Home.Dans Fire Emblem Fates, vous disposez de 2 histoires différentes en fonction de la voie que vous exploriez. Vous pouviez par exemple choisir la voie Conquête ou la voie Héritage. Le DLC Révélations, sorti peu de temps après, permettait de ne pas choisir entre les 2 voies.C'est la que la fermeture des services eShop 3DS impacte le jeu. En effet, les joueurs ne pourront plus acheter de DLC, les cartes supplémentaires mais aussi les autres voies (Conquête, Héritage et Révélation). Ceci est particulièrement important pour les joueurs disposant de la version numérique du jeu. Cette interruption signifie qu'ils pourraient se retrouver avec une version incomplète du jeu, incapable de progresser au-delà du chapitre 6.Afin d'éviter cette situation, les joueurs devront faire la manipulation suivante avant que le Nintendo eShop ne soit interrompu :- Progressez jusqu'au chapitre 6- Sélectionnez "Branche du destin" dans le menu Démarrer- Choisissez le chemin de l'histoire que vous voulez et téléchargez le gratuitement- Si vous souhaitez consulter les chemins d'histoire restants, vous devrez les acheter avant fin mars (cela s'applique également aux joueurs qui ont acheté une copie physique du jeu).Ce problème particulier est dû au fait que, dans la version numérique de Fire Emblem Fates, tous les chemins d'histoire sont traités comme des DLC (les joueurs pouvant en sélectionner un gratuitement). En effet, il n'y a qu'une seule version du jeu disponible en numérique (contre deux pour la version physique: Héritage et Conquête).