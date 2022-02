C'est l'heure de la castagne, Final Vendetta arrive sur bientôt sur Switch

Exciting NEW beat-'em-up FINAL VENDETTA revealed! 17/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vous vous rappelez de Double Dragon ? Vous avez adoré Streets Of Rage ? Alors vous allez sûrement être emballés par le nouveau beat’em up en défilement horizontal de Bitmap Bureau (développeur de Xeno Crisis).Dans Final Vendetta, vous évoluez dans les quartiers mal famés de Londres pour retrouver la petite sœur de Claire Sparks qui a été enlevée. Claire est étudiante en arts martiaux et elle est accompagnée de ses amis dans sa quête. Duke Sancho, bagarreur de rue qui combat à points nus et Miller T. Williams, ex catcheur professionnel canadien exclu des compétitions pour usage excessif de la force. Autant dire qu’on n’a pas envie de leur chercher des noises !Le tout se passe dans un décor en pixel art qui rappelle les codes des classiques du genre. Des musiques dance/techno dont le rythme des basses inspire la frénésie des coups de poings. De un à deux joueurs, vous pourrez partir au combat avec vos amis. Vous aurez l’opportunité de manier l’art des coups et combos au travers de trois niveaux de difficulté et de quatre modes de jeu excitants: Arcade, Survie, Versus ou Boss Rush.C’est à partir du mois de mai que vous pourrez vous mettre dans la peau de Claire, Duke ou Miller sur Nintendo Switch. La sortie physique prévoit deux package exclusif avec goodies: un Collector’s Edition Contents et le Super Limited Edition Games.Nous n’avons pour le moment de date exacte mais nous savons déjà que la sortie sera courant mai 2022. On va pouvoir de défouler avant l'été !