Kirby's Dream Buffet annoncé sur Nintendo Switch

Kirby's Dream Buffet déboule cet été sur Nintendo Switch ! 07/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo a mis en ligne sur son site la fiche d'un nouveau jeu Kirby, et c'est donc une sacrée surprise qui sortira exclusivement sur Switch cet été : Kirby's Dream Buffet.Voici la bande-annonce du jeu :Kirby's Dream Buffet est à la fois un jeu de course et un jeu de course d'obstacles. On parcourt des niveaux très inspirés par la nourriture, et on doit manger des fraises pour grossir et éjecter les autres joueurs.Qui dit jeu Kirby dit capacité de copie pour la petite boule rose, sans qu'on sache trop à quoi cela correspond pour le moment.C'est le second jeu Kirby que Nintendo nous proposera donc cette année, après le très bon Kirby et le monde oublié toujours disponible sur Switch et dont vous pouvez lire notre test ici On ignore quel sera le prix de vente de Kirby's Dream Buffet, mais son arrivée est prévue sur Switch dans le courant de l'été.