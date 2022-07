Pikmin Bloom : un nouveau type de défis hebdomadaires et d'autres nouveautés communautaires dans la nouvelle mise à jour

Plus on est de fous...

Pour rappel, veuillez noter que l'application comprend également une fonction « Inviter des amis » que vous pouvez utiliser pour faire connaître le jeu et amener de nouveaux amis et membres de votre famille à jouer à Pikmin Bloom ! Cette fonction génère un code d'invitation que vous pouvez partager par e-mail, par SMS ou sur les réseaux sociaux. Lorsque vous invitez un nouvel utilisateur sur Pikmin Bloom, vous et votre invité recevez des récompenses : c'est une excellente façon de partir du bon pied !

Pikmin Bloom - Get walking with friends and loved ones 07/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pikmin Bloom est un des tous derniers jeux proposés par Niantic dans le cadre de leur relation privilégiée avec Nintendo. Mais difficile de reproduire le succès d'un certain Pokémon GO, dont le chiffre d'affaires reste impressionnant après 6 ans d'activité, et Pikmin Bloom semble avoir du mal à atteindre ses objectifs comme en témoigne le récent licenciement de 8% de la masse salariale du studio américain dont on s'est fait l'écho dans notre rubrique... l'éco de la semaine Cette semaine, Niantic propose quelques nouveautés dans sa dernière mise à jour qui intéresseront plutôt les joueurs tournés vers ses fonctions communautaires. La première d'entre elles est l'ajout d'un nouveau type de défis hebdomadaires. Rappelons que ces défis permettent d'unir ses efforts de marche vers un objectif commun.Jusqu'ici, on pouvait faire équipe avec d'autres joueurs pour marcher un certain nombre de pas, jusqu'à 100 000 en l'espace d'une semaine maximum (les défis étant organisés du lundi au dimanche). Désormais, on pourra aussi participer à un nouveau type de défi de plantation de fleurs : de la même façon que vos pas étaient additionnés, ce nouveau type de défis permet de regrouper les plantations de fleurs.Il est possible de participer aux deux types de défis en même temps : pensez bien à planter des fleurs dès que vous sortez de chez vous pour aider votre équipe à atteindre son objectif plus rapidement.Pour lancer ce nouveau type de défi, et à condition de le terminer avant le 24 juillet, les joueurs recevront un T-shirt imprimé Exploration (en complétant un défi pédestre) ou un T-shirt imprimé Fleurs (en accomplissant jusqu'au bout un défi plantation).Niantic annonce déjà que de nouveaux types de défis seront annoncés prochainement et ajoutés au jeu. Rappelons que pour y accéder, il suffit de passer par l'écran d'accueil de son personnage et de cliquer en haut de l'écran sur le bouton "Activités" à partir duquel vous pourrez rejoindre les deux types d'activités.La dernière mise à jour permet également d'inviter ses amis à participer à vos défis en leur envoyant des invitations depuis le jeu. Cela nécessite d'être déjà amis dans le jeu — n'hésitez pas si vous le souhaitez à ajouter votre dévoué rédacteur avec le code DMSLUEOZO, vous recevrez une récompense spéciale une fois le tutoriel du jeu terminé si vous découvrez le jeu un peu plus en détail (et moi un emplacement à usage unique et du nectar dont les Pikmin se régalent !).Pikmin Bloom est un jeu free to play. Et Niantic a donc besoin d'un très grand nombre de joueurs parmi lesquels un certain pourcentage se convertira en joueur payant via la boutique du jeu. L'éditeur insiste donc sur la possibilité de partager le fait qu'on joue au jeu avec ses amis.Voici ce que Niantic rappelle dans sa dernière newsletter aux joueurs :Niantic tient beaucoup à la vocation sociale de ses joueurs, et annonce l'organisation prochaine, aux Etats-Unis, d'événements Pikmin Bloom communautaires pour que les joueurs puissent se retrouver en famille ou entre amis autour de l'application.Voici une vidéo qui rappelle ô combien il est bon de marcher... avec ses amis :Le nouveau type de défi et les invitations de joueurs à y prendre part sont disponibles à partir de la version 48 du jeu, disponibles depuis peu sur vos stores officiels d'application sur Android ou AppStore pour iPhone