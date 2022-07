Japan Expo : une présentation spéciale par Nintendo de Xenoblade Chronicles 3

Une présentation spéciale de Xenoblade Chronicles 3 vous attend le jeudi 14 juillet sur notre stand #NintendoJapanExpo !



Le 29 juillet prochain sortira le 3e volet de la série Xenoblade Chronicles. L'exclusivité Switch est très attendue par les amateurs du genre RPG qui y trouveront sans doute là leur jeu phare de l'été 2022.Mais en attendant de pouvoir y jouer, les joueurs pourront se rendre à la Japan Expo qui aura lieu du 14 au 17 juillet au parc des expositions Paris-Nord Villepinte où Nintendo a prévu d'organisation une présentation spéciale du jeu.Pour rappel, Nintendo tiendra un large stand à la Japan Expo , avec plusieurs concours quotidiens et des bornes pour essayer les dernières nouveautés de la Nintendo Switch. Le constructeur japonais profitera donc aussi de l'évènement pour détailler un peu plus le jeu et son contenu.Le contenu présenté devrait reprendre ce que nous savons déjà du titre mais reviendra plus en détails sur le système de combats du jeu et le monde dans lequel l'aventure se déroulera.La présentation spéciale est annoncée pour le 14 juillet donc il n'est pas certain qu'elle soit reproduite chaque jour de l'évènement mais peut être uniquement le 1er jour. Pensez donc à réserver vos places !Xenoblade Chronicles 3 sortira le 29 juillet prochain, exclusivement sur Nintendo Switch.