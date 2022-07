C'est l'été : prenez soin de votre Switch

L'été est une saison parfois difficile pour nous. Mais elle n'est pas simple non plus pour nos appareils électroniques. Et si vous trouvez que votre Switch surchauffe dans des conditions climatiques normales, eh bien sachez que Nintendo vous recommande de prendre quelques précautions supplémentaires si la température moyenne dépasse 35°.Ce conseil est surtout valable pour ceux qui vivent dans des régions humides, donc des climats un peu spéciaux, et on peut donc espérer que nos consoles se montrent un peu plus résistantes sous nos contrées. En tout état de cause, Nintendo indique que sa console fonctionne dans les meilleures conditions entre 5 et 35°.Avec les jours de canicule qui s'annoncent en Europe, le conseil mérite donc d'être diffusé auprès de nos lecteurs aussi : si le thermomètre dépasse les 35°, réduisez vos sessions de jeu pour permettre à votre console de ne pas trop chauffer, car on sait tous que la Switch chauffe pas mal dans des conditions normales...Un conseil de base consiste à ne surtout pas bloquer les aérations de la Switch, qui se trouvent sur l'illustration accompagnant ce tweet de Nintendo Japon :Si vous avez une Nintendo Switch Lite ou une Switch OLED, les aérations ne sont pas exactement au même endroit, mais ne sont pas si éloignées et donc faciles à localiser. Notez que les aérations de la Switch OLED sont même un peu plus larges que celles des autres modèles, histoire que la console puisse respirer un peu mieux.Si vous constatez que la Switch chauffe un peu plus qu'à l'accoutumée, le moment sera surtout venu de faire une petite pause, en mettant la console en veille pour lui permettre de refroidir un moment. Et pour vous, ce sera l'occasion d'aller chercher un petit rafraîchissement, car s'il fait chaud pour votre console, il fait chaud pour vous aussi !Vous pouvez par ailleurs lire ces recommandations sur le site nord-américain officiel de Nintendo (en anglais).Source : Siliconera