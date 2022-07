[Rumeur] La vague 2 du DLC Mario Kart 8 Deluxe serait-elle pour bientôt ?

7-11 is advertising the course pack (note that it says you double the number of courses in Japanese, nothing about wave 2). I think we should see a reveal sooner than later. pic.twitter.com/qpRtTBiUdp — PushDustIn (@PushDustIn) July 9, 2022

Alors que la vague 1 du DLC Mario Kart 8 Deluxe est disponible depuis quelques mois, plus aucune nouvelle de la vague suivante, qui devrait ajouter elle aussi de nouveaux circuits au jeu de course le plus populaire de la Switch : Mario Kart 8 Deluxe. Au Japon, une publicité est parue dans les magasins 7 Eleven, qui permet d'imaginer que peut-être, la sortie de la vague 2 est pour bientôt.A vrai dire, on n'en sait rien du tout, et on prendra cette publicité avec quelques pincettes : on sait juste que les employés ne doivent plus afficher la publicité aux clients après le 17 juillet, et comme l'encart ne parle que de la vague 1 en précisant qu'au total le nombre de circuits du jeu va doubler, d'aucuns en a conclu que la vague 2 était vraiment sur le point d'arriver.Nous, on prendra cette conclusion avec d'énormes pincettes, même si on ne serait pas mécontent de pouvoir retrouver quelques nouveaux circuits à l'occasion de la sortie de la vague 2. Rappelons que Nintendo proposera plusieurs vagues de nouveaux circuits d'ici la fin de l'année 2023, ce qui devrait dire qu'on devrait retrouver une nouvelle vague tous les 3 mois environ.La prochaine vague est-elle sur le point de sortir ? Ou le mystère restera-t-il entier encore quelques semaines histoire de paraître à un moment où le calendrier de Nintendo reste vide et tranquille ? On l'ignore, mais cela nous donne quand même envie de relancer le jeu pour une petite partie : rejoignez-nous sur notre serveur Discord si vous recherchez d'autres joueurs contre qui tester vos aptitudes de pilote dans notre canal #Mario-Kart !Source : GoNintendo