Une pub pour Pokémon Écarlate & Violet en cours de tournage en Espagne

Le 18 novembre prochain sortira une nouvelle génération de jeux Pokémon : Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Les jeux reprendront des éléments des jeux phares des jeux déjà sortis sur Nintendo Switch, de quoi donner envie d'en savoir plus !Nous devrions d'ailleurs avoir des nouvelles des jeux d'ici quelques jours, si The Pokémon Company et Nintendo suivent leurs habituelles stratégie de communication estivale. En attendant, une chose est sûre : une publicité est actuellement en cours de préparation en Espagne, où les aventures des prochains jeux ont trouvé leur aspiration.Des équipes de tournage, travaillant pour le compte de Nintendo, ont été aperçues par les équipes d'un journal espagnol . Le tournage se déroulait précisément dans le quartier historique de la ville de Gérone, en Catalogne.Si rien indique clairement qu'il s'agit d'une publicité pour Pokémon, les couleurs des drapeaux affichés dans les rues, rouge et violet, laissent peu de doute quant aux jeux promus : Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.Nous devrons, à l'automne, voir apparaître la version finale de cette publicité, à quelques semaines de la sortie des jeux, exclusivement sur Nintendo Switch.