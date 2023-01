Dossier Nintendo Switch (Switch)

La Switch en 2023 : les jeux Nintendo, exclusifs ou AAA, à ne pas manquer Après une année 2022 pleine de jeux, il est temps de voir ce que réserve Nintendo pour son année 2023 : bonne et heureuse année 2023, tournons-nous vers l'avenir et les jeux que cette nouvelle année nous réserve dans cet article ! Dossier

L'année 2022 vient tout juste de se refermer et Nintendo nous a apporté beaucoup de jeux comme Légendes Pokémon Arceus, Mario+Lapins Crétins ; Sparks of Hopes, Bayonetta 3, Xenoblade Chronicles 3 et Pokémon Ecarlate/violet. Alors que la Switch avance doucement vers sa 6éme en 2023, voici un petit tour d'horizon de ce qui est prévu pour cette année (liste non exhaustive).

Après une année 2022 bien chargée, Nintendo et les partenaires tiers risquent d'occuper votre switch pendant plusieurs mois. Nombre de jeux ne seront dévoilés que plus tard et seront gages d'une année bien remplie. Toutes l'équipe de Puissance Nintendo vous souhaite une agréable année 2023, pleine de surprises et de bonnes résolutions !!!