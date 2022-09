Advance Wars 1+2 n'est pas annulé malgré son absence du Nintendo Direct

Alors qu'on s'attendait à recevoir quelques nouvelles concernant Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp lors du Nintendo Direct du 13 septembre, ce fut le silence complet à son sujet. Un silence qui souleva de nombreuses questions alors qu'on savait que son développement avait été un peu compliqué, que le titre lors de son annonce et de son dernier trailer avait soulevé quelques inquiétudes et que le jeu avait été officiellement ajourné pour cause de l'invasion russe en Ukraine, Nintendo ne souhaitant pas mettre en avant un jeu de combat de ce type en parallèle avec un véritable conflit militaire en Europe.



Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp - Nintendo Treehouse: Live | E3 2021 14/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Face à ces nombreuses questions, Nintendo a répondu aux différents questionnements autour du jeu en se voulant montrer rassurant. Pikmin 4 a bien attendu sept années entre son annonce de titre prêt à sortir et sa fenêtre réelle de sortie, Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp peut donc sans problème attendre aussi longtemps ! Non, on plaisante, Nintendo a seulement voulu dire que le jeu est toujours d'actualité, qu'il est prêt mais que la date de sortie n'a pas encore été prise au regard du contexte économique et militaire du moment. Bref, sans calendrier précis, Nintendo a préféré mettre de côté la communication autour du jeu pour le moment.





"La sortie a été retardée", a déclaré un porte-parole de Nintendo à Axios. "Nous annoncerons la nouvelle date une fois qu'elle aura été déterminée".



Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp - Nintendo Switch 14/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Plus tôt cette année, une utilisatrice qui avait précommandé Advance Wars 1+2 a réussi à obtenir un accès anticipé au jeu par accident - bien que Nintendo ait rapidement remboursé son achat, supprimant la possibilité d'y jouer.

"À la lumière des récents événements mondiaux, nous avons pris la décision de retarder Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp, dont la sortie était initialement prévue sur Nintendo Switch le 08/04", a écrit Nintendo, un mois avant le lancement initial du jeu. "Veuillez rester à l'écoute pour des mises à jour sur une nouvelle date de sortie".

Re-boot Camp est donc toujours prévu sur Nintendo Switch mais on ne sait pas quand pour le moment.