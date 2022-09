Sonic Frontiers livre sa dernière bande-annonce lors du TGS 2022

SEGA a préparé un nouveau trailer pour Sonic Frontiers pour célébrer l'apparition du jeu lors du Tokyo Game Show 2022. Elle offre plus de gameplay, un premier aperçu de Super Sonic, et quelques autres indices sur le contenu du jeu. On se la regarde tout de suite :





Sonic Frontiers - TGS Trailer 14/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

"Nous nous sommes associés à SEGA pour Frontières soniques parce que nous nous identifions à Sonic et à la façon dont il a conquis le monde après avoir commencé au Japon », a déclaré Taka, le leader de ONE OK ROCK. "Nous vivons aux États-Unis et nous nous produisons en Europe, en Asie et en Amérique du Sud, nous sommes donc extrêmement heureux de pouvoir travailler avec le célèbre Sonic."

« Cette chanson collaborative, Vandalize, est très vivante et a des mélodies d'inspiration japonaise, tout en sonnant comme une chanson ONE OK ROCK. Cela correspond également à l'image cool de Sonic et à sa vitesse lorsqu'il court, alors profitez de Vandalize avec Sonic pendant qu'il accélère. »

Les mondes s’entrechoquent dans cette nouvelle aventure ultra rapide ! Sonic se retrouve perdu sur une île ancienne remplie de créatures étranges après être parti à la recherche des Chaos Emeralds. Explore un monde époustouflant plein d’action, d’aventure et de mystère tout en affrontant des hordes d’ennemis surpuissants. Traverse les cinq îles de Starfall Islands à toute vitesse et atteins de nouveaux sommets en explorant cette toute nouvelle zone ouverte. Lance-toi à l’aventure, empare-toi du pouvoir des ancêtres et fais tout ton possible pour arrêter ces mystérieux ennemis. Bienvenue dans la nouvelle évolution des jeux Sonic !

Traverse cinq îles principales gigantesques composées de forêts denses, de chutes d’eau majestueuses et de déserts brûlants, présentant toutes leurs propres défis et secrets à découvrir.

Découvre tout ce que Starfall Islands a à offrir à une vitesse que seul Sonic peut atteindre. Trace ton propre chemin et découvre une variété de quêtes secondaires, d’énigmes, de structures massives à explorer, de poissons à pêcher et quelques amis à rencontrer…

Trouve les portails qui parsèment les îles et entre dans les niveaux du cyberespace, des sessions classiques de plateformes 3D à haute vitesse qui testeront tes compétences.

Starfall Islands regorge de créatures que Sonic n’a jamais rencontrées. Bats-toi de manière stratégique avec le tout nouveau système de combat et les améliorations de l’arbre de compétences. Viens à bout de tous tes adversaires, même les titans colossaux, en combinant esquives, parades, contres, combos, et la nouvelle compétence Course-boucle.

Deviens Sonic et tente de déchiffrer les mystères que cachent les ruines d’une ancienne civilisation prise d’assaut par des hordes robotiques. Avec rien d’autre que des questions et une étrange voix pour t’accompagner, tente de sauver tes amis et les habitants de Starfall Islands d’une gigantesque menace mécanique.

La bande-son de la bande-annonce met en avant le titre " Vandalize " de ONE OK ROCK - qui est le thème de fin du jeu, un titre semblant sortir des années 2000, très rock.La bande-annonce confirme que vous pourrez accéder au mode Super Sonic lorsque les sept Émeraudes du Chaos seront en votre possession, même si les images sont encore très brèves.Un jeu de plateformes en zone ouverteUne liberté à toute vitesseRelève le défi du cyberespaceCyber-combatUne nouvelle aventure pleine de mystère et d’intrigueOn rappelle que Sonic Frontiers sera disponible pour 59,99 € le 8 novembre 2022. Prévoyez 10 615 Mo de téléchargement pour l'accueillir, cela en fait un gros titre ! Français à l'écran et une personnage pouvant jouer par console.