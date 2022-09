Just Dance 2023 Edition : un mode multi en ligne inédit

Alors que le modèle économique de Just Dance commençait à ronronner doucement, n'apportant plus guère de surprises édition après édition, voici qu'Ubisoft semble enfin vouloir bousculer certaines règles et prendre en compte les leçons de la pandémie pour proposer un mode multi en ligne.



Just Dance 2023 Edition - I Knew You Were Trouble by Taylor Swift 14/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si Just Dance est très apprécié par les plus jeunes qui peuvent recevoir leurs amis lors d'un anniversaire, il l'est d'abord pour les 20-25 ans qui le lancent régulièrement lors de soirée repas. Jouez à quatre devant son écran, c'est très sympa mais ce modèle a été quelque peu compliqué à maintenir avec la pandémie Covid. Et comme les nouveaux variants sont toujours en promenade, l'idée de se retrouver sur le même jeu, chacun chez soi, a fait du progrès.





Just Dance 2023 Edition - Telephone by Lady Gaga Ft. Beyoncé 14/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vous allez pouvoir vous retrouver à six en même temps (on attend confirmation pour la version Switch tellement nous sommes habitués à être cantonné à quatre joueurs auparavant) pour tester la nouvelle playlist de cette édition 2023, avec en particulier “Physical” de Dua Lipa et “More” de K/DA. Le jeu sera lancé le 22 novembre 2022 sur Switch, PS5 et Xbox Series X et S, une version Google Stadia devant arriver un peu plus tard. On a eu quelques sueurs en découvrant que ni la PS4 ni la Xbox One ne recevront de portage de cette édition 2023.



Just Dance 2023 Edition - Physical by Dua Lipa 14/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube Just Dance 2023 Edition - More by K/DA ft Madison Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns & Seraphine 14/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Just Dance 2023 Edition vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle ère de la danse ! Pour la toute première fois, déhanchez-vous sur du BTS avec "Dynamite" et d'autres tubes ! Avec le multijoueur en ligne, la personnalisation, l'arrivée de mondes immersifs en 3D et l'ajout de nouvelles chansons et de modes inédits tout au long de l'année, la fête ne fait que commencer ! Restez connectés pour obtenir un aperçu complet du jeu !



Just Dance 2023 Edition: Ubisoft Forward Segment 14/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube Just Dance 2023 Edition - Dynamite EXTREME VERSION by BTS (방탄소년단) 14/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On note immédiatement une nouvelle interface utilisateur plus moderne, facilitant l'accès à vos playlists et autres modes de jeu.







Vos préférences et vos habitudes de jeu seront prises en compte pour personnaliser votre expérience via des sessions et des chansons sur mesure. De plus, suivez votre progression sur votre compte et conservez vos scores !

Désormais, vous pouvez jouer à Just Dance avec qui vous voulez, où qu'ils soient. Créez un groupe privé et invitez jusqu'à 5 joueurs de votre liste d'amis pour jouer avec vous comme si vous étiez dans la même pièce ! Venez découvrir 40 hits de vos artistes préférés, ainsi que des mondes immersifs et du nouveau contenu ajouté tout au long de l'année ! La fête ne fait que commencer et continuera toute l'année ! Restez connectés pour l'annonce du jeu complet !

Si le groupe privé peut être un sacré amusement possible (pourquoi pas une session PN ?), vous pourrez aussi jouer avec des gens que vous ne connaissez pas situés au quatre coins du globe (et vous faire ridiculiser par leur niveau technique). Un système d'émoji a été intégré afin de pouvoir communiquer entre vous.





Just Dance 2023 Edition - Locked Out Of Heaven by Bruno Mars 14/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu prend aussi en charge le cross-platform. Autrement, les autres aspects plus classiques de Just Dance sont toujours présents, vous pourrez bien évidement vous amuser en multi localement comme auparavant.



Just Dance 2023 Edition - Welcome to a New Era of Dance 14/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le fait d'avoir des ajouts réguliers au cours de l'année, de nouveaux modes et des musiques de saison peut en effet dynamiser le gameplay de ce nouvel opus. C'est bon, on va s'y remettre !