[TGA 2022] Bayonetta Origins annoncé sur Nintendo Switch

Les fans de la sorcière ne s'y attendaient sans doute pas : un nouveau jeu Bayonetta vient tout juste d'être annoncé, et il sortira au premier trimestre 2023, le 17 mars précisément. C'est ce que PlatinumGames et Nintendo ont annoncé à l'occasion de la diffusion de la toute première bande-annonce du jeu :Cette bande-annonce nous montre une direction artistique différente et soignée où chaque niveau semble avoir été peint à la main, avec un thème musical plutôt envoûtant : ces deux éléments nous emmènent dans une nouvelle histoire qui nous raconte comment Cereza est devenue Bayonetta.L'histoire dévoilée explique que Cereza doit aller au coeur d'une forêt interdite, la forêt d'Avalon, dans l'espoir de sauver sa mère. Elle n'est pas tout à fait seule, puisqu'elle est accompagnée d'une peluche envoûtée par l'esprit de Cheshire. Ensemble, il vont tenter de retrouver la mère de Cereza.Le jeu consiste donc à faire coordonner les efforts de Cheshire et de Cereza pour progresser et résoudre les énigmes qui seront soumises aux joueurs : le joy-con gauche permettra de déplacer Cereza et de combattre des ennemis avec la magie, le joy-con droit permet de déplacer Cheshire et également de vaincre des ennemis.Il nous tarde de tourner les pages de ce livre d'histoire peu commun : Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon sortira le 17 mars 2023 sur Nintendo Switch, les précommandes sont déjà ouvertes sur l'eShop.Source : Nintendo.com