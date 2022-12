[TGA 2022] Hades II annoncé sur PC, peut être plus tard sur Switch

Hades II - Reveal Trailer 12/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après le frère, voici la soeur ! La suite de Hades a été annoncée cette nuit de lors de la cérémonie des The Games Awards 2022.Sorti en 2020, Hades a été acclamé aussi bien par la critique que par les joueurs, tant pour son univers graphique, que sa bande-son et son gameplay mélange d'action-RPG et de rogue-like. Il était donc évidemment que Supergiant Games s'aventure dans une suite.Hades II vous met dans la peau cette fois-ci de Melinoë, soeur de Zagreus, héros du premier jeu. À son tour de tenter d'échapper aux Enfers en explorant de nouveaux mondes et en rencontrant de nouveaux personnages issues de la mythologie grecque.Supergiant Games précise que l'histoire se passe quelques temps après les aventures d'Hades mais qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir joué au 1er jour pour profiter de cette suite.Voici le trailer d'annonce d'Hades II :Le jeu n'est pour le moment annoncé que sur PC avec un Early Access qui commencera dans le courant de l'année 2023. Les autres plateformes supportées seront détaillées dans le futur. Le 1er jeu étant sorti sur Nintendo Switch, nous pouvons espérer une arrivée de cette suite aussi sur la console hybride.