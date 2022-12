[TGA 2022] Récap complet des récompenses de la cérémonie des Game Awards

JEU DE L'ANNÉE

- A Plage Tale : Requiem



- Elden Ring

- God of War Ragnarok

- Horizon Forbidden West

- Stray

- Xenoblade Chronicles 3





MEILLEUR JEU MULTIJOUEURS

- Call of Duty : Moder Warfare 2



- Multiversus

- Overwatch 2

- Splatoon 3

- TMNT : Shredder’s Revenge



JEU LE PLUS ATTENDU

- Final Fantasy XVI

- Hogwarts Legacy

- Resident Evil 4

- Starfield

- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

MEILLEUR JEU D'ACTION

- Bayonetta 3

- Call of Duty: Modern Warfare II

- Neon White

- Sifu

- TMNT: Shredder’s Revenge



MEILLEUR JEU FAMILIAL

- Kirby and the Forgotten Land

- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

- Mario + Rabbids Sparks of Hope

- Nintendo Switch Sports

- Splatoon 3

MEILLEUR JEU DE SIMULATION/STRATÉGIE

- Dune: Spice Wars

- Mario + Rabbids Sparks of Hope

- Total War: Warhammer III

- Two Point Campus

- Victoria 3





MEILLEURE GAME DIRECTION

- Elden Ring



- God of War Ragnarok

- Horizon Forbidden West

- Immortality

- Stray





MEILLEURE PERFORMANCE

- Ashly Burch (Horizon Forbidden West)



- Charlotte McBurney (A Plague Tale : Requiem)

- Christopher Judge (God of War Ragnarok)

- Manon Gage (Immortality)

- Sunny Suljic (God of War Ragnarok)





MEILLEUR JEU EN COURS

- Apex Legends



- Destiny 2 : The Witch Queen

- Final Fantasy XIV : Endwalker

- Fortnite

- Genshin Impact





MEILLEUR JEU MOBILE

- Apex Legends Mobile

- Diablo Immortal

- Genshin Impact

- Marvel Snap

- Tower of Fantasy





MEILLEURE DIRECTION ARTISTIQUE

- Elden Ring

- God of War Ragnarok

- Horizon Forbidden West

- Scorn

- Stray





MEILLEUR SCORE

- A Plague Tale: Requiem

- Elden Ring

- God of War Ragnarok

- Metal Hellsinger

- Xenoblade Chronicles 3





MEILLEUR AUDIO DESIGN

- Call of Duty: Modern Warfare 2

- Elden Ring

- God of War Ragnarok

- Gran Turismo 7

- Horizon Forbidden West





INNOVATION EN ACCESSIBILITÉ

- As Dusk Falls

- God of War Ragnarok

- Return to Monkey Island

- The Last of Us Part 1

- The Quarry





MEILLEURE NARRATION

- A Plague Tale: Requiem

- Elden Ring

- God of War Ragnarok

- Horizon Forbidden West

- Immortality





JEU AVEC IMPACT

- A Memoir Blue

- As Dusk Falls

- Citizen Sleeper

- Endling – Extinction is Forever

- Hindsight

- I Was a Teenage Exocolonist





MEILLEUR JEU INDÉPENDANT

- Cult of the Lamb

- Neon White

- Sifu

- Stray

- Tunic





MEILLEUR SUPPORT DE COMMUNAUTÉ

- Apex Legends

- Destiny 2

- Final Fantasy XIV

- Fortnite

- No Man’s Sky





MEILLEUR PREMIER JEU INDÉPENDANT

- Neon White

- NORCO

- Stray

- Tunic

- Vampire Survivors





MEILLEUR JEU ACTION/AVENTURE

- A Plague Tale: Requiem

- God of War Ragnarok

- Horizon Forbidden West

- Stray

- Tunic

MEILLEUR RPG

- Elden Ring

- Live a Live

- Pokemon Legends: Arceus

- Triangle Strategy

- Xenoblade Chronicles 3

MEILLEUR JEU DE COMBAT

- DNF Duel

- JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R

- The King of Fighters XV

- MultiVersus

- Sifu

MEILLEURE ADAPTATION

- Arcane: League of Legends

- Cyberpunk: Edgerunners

- The Cuphead Show!

- Sonic the Hedgehog 2

- Uncharted

MEILLEUR JEU DE SPORT/COURSE

- F1 22

- FIFA 23

- NBA 2K23

- Gran Turismo 7

- OlliOlli World

MEILLEUR JEU ESPORT

- Counter-Strike: Global Offensive

- Dota 2

- League of Legends

- Rocket League

- Valorant





MEILLEUR JEU VR/AR

- After the Fall

- Among Us VR

- Bonelab

- Moss: Book II

- Red Matter 2





CRÉATEUR DE CONTENU DE L'ANNÉE

- Karl Jacobs

- Ludwig

- Nibellion

- Nobru

- QTCinderella





MEILLEUR ATHLÈTE ESPORT

- Jeong “Chovy” Ji-hoon

- Lee “Faker” Sang-hyeok

- Finn “karrigan” Andersen

- Oleksandr “s1mple” Kostyliev

- Jacob “Yay” Whiteaker





MEILLEURE ÉQUIPE ESPORT

- DarkZero Esports

- FaZe Clan

- Gen.G

- LA Thieves

- LOUD





MEILLEUR COACH ESPORT

- Andrii “B1ad3” Horodenskyi

- Matheus “bzkA” Tarasconi

- Erik “d00mbr0s” Sandgren

- Robert “RobbaN” Dahlström

- Go “Score” Dong-bin





MEILLEUR EVENT ESPORT

- Evo 2022

- 2022 League of Legends Worlds

- PGL Major Antwerp 2022

- The 2022 Mid-Season Invitational

- Valorant Champions 2022





CHOIX DES JOUEURS

- Sonic Frontiers

- Genshin Impact

- Elden Ring

- God of War Ragnarok

- Stray





Ce qu'on retient de ces Game Awards 2022, c'est la fierté de voir la France très représentée par les nombreux studios talentueux qui se sont vu récompensés, notamment sur Stray, Arcane ou Mario + The Lapins Crétins, mais aussi parmi les nominés avec Sifu et A Plague Tale qu'on regrette voir repartir sans prix.





On se souviendra également du discours de Christopher Judge, qui prête sa voix à Kratos (God of War Ragnarok), qui a créé un moment à la fois touchant et drôle tant la fin ne semblait pas venir. Si vous avez manqué le live, voici la vidéo de rattrapage de la très longue cérémonie (3h30).

THE GAME AWARDS 2022: Official 4K Livestream: Star Wars, FINAL FANTASY XVI, Hades II, Halsey 12/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube Et vous, que pensez-vous des résultats ? Laissez un commentaire ou venez en discuter avec nous sur notre Discord

Devenue une véritable institution, la cérémonie des Game Awards 2022 produite et présentée par Geoff Keighley avait lieu cette nuit entre 1h30 et 4h du matin. Tout le gratin était présent et cet événement a été le théâtre d'annonces exclusives, des classiques "World Premiere", d'invités iconiques du monde du cinéma à commencer par Al Pacino, ainsi que des pointures de l'industrie dont Doug Bowser et Reggie-Fils Aime pour Nintendo ou encore Phil Spencer pour Xbox.On rappelle que Nintendo a réussi à surprendre tout le monde avec l'annonce de Bayonetta Origins avec sa direction artistique inattendue, ou encore Motion Twin avec l’arrivée d’un DLC de l’excellent Dead Cells crossover avec, tenez-vous bien, Castelvania ! Annoncé pour le premier trimestre 2023, on reconnaît les Belmont et Dracula dans le trailer.Vos chers rédacteurs PN ont veillé toute la nuit afin de vous retranscrire les résultats ce matin avec un récapitulatif complet des gagnants par catégorie. Nintendo était nominé dans 7 d'entres elles et repart avec 4 récompenses. La licence Mario est également récompensée chez Ubisoft avec Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope. Découvrez ci-dessous la liste complète des gagnants par catégorie, on commence évidemment avec le jeu de l'année, suivi des catégories dans lesquelles Nintendo s'est vu offrir une récompense et enfin le reste des prix.