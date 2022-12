[TGA 2022] Un programme de 4 DLC pour Fire Emblem Engage en 2023

Présentation du pass d'extension pour Fire Emblem Engage (Nintendo Switch) 12/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les Emblèmes peuvent être invoqués dans Fire Emblem Engage pour combattre aux côtés des héros principaux, ce qui améliore leurs stats et facilite leurs combats. De plus amples informations sur les trois autres packs du Pass d’extension pour Fire Emblem Engage seront communiquées à une date ultérieure, et comprendront des révélations sur le nouveau scénario du Pack 4.

L'aventure du Dragon divin continue avec de nouveaux Emblèmes, de nouvelles batailles et bien plus dans le pass d'extension pour Fire Emblem Engage ! Quatre volumes de contenus sont à venir, dont le premier sera disponible au lancement du jeu le 20/01. pic.twitter.com/3uFG7HXHXS — Nintendo France (@NintendoFrance) December 9, 2022

Fire Emblem Engage est un jeu dont la sortie approche tranquillement : les joueurs pourront finir de dépenser leurs étrennes avec un RPG complexe qui les accompagnera ensuite durant toute l'année puisqu'un Pass d'extension a été révélé par Nintendo dans une bande-annonce présentée durant la cérémonie des Game Awards:Ce pass d'extensions sera activé dès le lancement du jeu puisque le 20 janvier 2023, le premier des quatre packs annoncés d'ici fin 2023 sera déjà proposé aux joueurs ayant aquis ce Pass. Le premier DLC ajoutera, indique Nintendo, "une multitude de contenus, notamment Edelgard, Dimitri et Claude, issus de Fire Emblem: Three Houses, incarnant l’un des Emblèmes du jeu. Tiki de Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light sera aussi présent, incarnant un autre Emblème"Vous avez dit Emblème ? Nintendo nous explique ce dont il s'agit :Dans les mois qui viennent, trois autres DLC seront ajoutés dans le cadre de ce Pass d'extensions pour Fire Emblem Engage, on aura notamment un nouveau scénario dans le cadre du DLC 4. Des infos nous seront évidemment communiquées à l'approche des sorties respectives des autres DLC prévus dans le courant de l'année.Source : communiqué