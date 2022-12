Dead Cells s’offre un crossover avec Castlevania

Dead Cells Return to Castlevania - World Premiere Trailer | The Game Awards 2022 12/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dracula is back, baby! Dead Cells goes back to its roots for this historic collaboration - our next DLC "Return to Castlevania"! Coming Q1 2023. Thank you @KONAMI for letting us play with your toy chest, hope we didn't break anything. #deadcells #Castlevania #TheGameAwards pic.twitter.com/IgLKPzmTGp — Motion Twin (@motiontwin) December 9, 2022

" Dracula est de retour, bébé ! Dead Cells retourne à ses racines pour cette collaboration historique - notre prochain DLC "Return to Castlevania"! Il arrive au premier trimestre 2023. Merci Konami de nous avoir laissé jouer avec votre coffre à jouet, on espère ne rien y avoir cassé. "

La cérémonie a commencé sur les chapeaux de roue avec une vidéo trailer exclusive et complètement surprise du prochain crossover de Dead Cells x Castlevania. Rappelons que ce metroidvania sorti en 2018 sur Switch, recevait les acclamations du public ainsi que de l’industrie. Récompensé dans la catégorie Meilleur jeu d’action aux Game Awards de la même année, devant un certain Call of Duty : Black Ops 4, Far Cry 5 ou encore Destiny 2 : Forsaken.Il a su se démarquer par sa direction artistique incomparable, et ses mécaniques addictives mêlant le roguelite et metroidvania, ou comme certains aiment l’appeler, un roguevania. Le metroidvania empruntant lui-même son style de la fusion de deux jeux, Metroid et Castlevania, quoi de plus logique que de retourner aux sources avec un DLC.C'est avec Konami que Motion Twin collabore pour ce crossover unique dont le trailer fait déjà monter la hype. On y découvre Alucard et Richter dans un dessin des plus beaux, complètement immergé dans l’identité de Dead Cells. La bande-son promet d’être magistrale à l’écoute des quelques notes reconnaissables du thème de Castlevania ainsi que du leitmotiv composé par Yoann Laulan sur Dead Cells. Le trailer fini de nous embarquer à la vue du charismatique Dracula et de la scène qui l’oppose aux trois protagonistes cités précédemment.Cette sortie s'accompagne de plusieurs nouveautés. Le joueur pourra se battre avec 14 armes et objets iconiques de l'univers de Castlevania, découvrir deux nouveaux biomes, ainsi qu'affronter trois boss épiques incluant Dracula et La Mort.Le studio bordelais s’est d’ailleurs amusé à Twitter après la diffusion de l’annonce:Aucune date officielle n'a donc encore été communiquée, mais nous savons d'ores et déjà qu'il rejoindra le club des nombreux jeux qui sortent au premier trimestre 2023.Après une annonce si exceptionnelle on est en droit de rêver aux crossover les plus fous. Un prochain DLC Metroid pour boucler la boucle ?