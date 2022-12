[TGA 2022] Une séquence magique pour Super Mario Bros - Le film

The Super Mario Bros. Movie | "Mushroom Kingdom" | Official Movie Clip 12/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mushroom Kingdom’s top tour guide gives Mario an exclusive look at the big city. #SuperMarioMovie pic.twitter.com/JsQgZ3aWSW — The Super Mario Bros. Movie (@supermariomovie) December 9, 2022

Le 29 mars prochain, les fans du plombier seront nombreux à prendre la direction des salles obscures pour réconcilier Nintendo avec le grand écran ! C'est en tout cas ce que l'on espère, et la toute nouvelle séquence diffusée lors des Game Awards nous a révélé un Royaume Champignon plus vivant que jamais :Dans cette séquence, Mario suit Toad qui le mène jusqu'au château de la Princesse Peach, dans un cheminement digne des jeux de plate-forme qui ont fait le succès du plombier moustachu depuis plus de 35 ans maintenant.Avant d'accéder au château, Mario va devoir traverser une ville pleine de Toads, certains tapent frénétiquement dans un bloc point d'interrogation, d'autres font leurs courses auprès d'un antiquaire local, dans une ville très vivante aux couleurs chatoyantes qu'on a hâte de voir sur grand écran !Super Mario Bros Le Film sort le 29 mars 2023 en France, et le 7 avril 2023 aux Etats-Unis.