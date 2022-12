Bayonetta Origins : la marche à suivre pour accéder à la démo

Après un Bayonetta 3 attendu depuis de très nombreux mois (années ?) et tout juste déballé, on ne s’attendait clairement pas voir venir aussi vite un nouveau titre autour de cette franchise. Si la présentation du jeu lors des Game Awards 2022 a surpris tout le monde, cette découverte s’est doublée de nombreuses questions liées à l’approche graphique très différente du titre.





Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon nous dévoile donc Cereza avant qu’elle ne devienne Bayonnetta. Un style graphique inspiré des livres d’images et une gestion des commandes changeant radicalement nos habitudes par rapport à la franchise, voilà qui est intriguant ! Et grosse surprise, une démo de ce jeu est déjà accessible, à condition d’avoir acheté le récent épisode 3. Une démo que pas un test n'a relevé, elle est donc relativement bien cachée. Voyons en détail la procédure pour pouvoir dès à présent découvrir le premier chapitre de cette aventure des origines :







Rendez-vous dans la boutique de Rodin pour acheter un ancien livre illustré, intitulé La porte des Enfers (The Gates of Hell) avec la monnaie spéciale du jeu. Puis vous allez devoir récupérer 3 clés cachées dans trois chapitres du jeu pour déverrouiller l’accès du livre. Si vous venez tout juste de commencer Bayonetta 3, il va donc falloir un bon moment de jeu avant de réaliser toutes les conditions.





- La première clés se trouve dans le chapitre 1-2, près d’une corniche dans une faille chaotique de Ginnungagap.





- La seconde clé est au chapitre 4-1 dans la faille chaotique de Ginnungagap. Vous trouverez la clé au sommet d’une des plus grandes plateformes de la zone.





- La troisième et dernière clé se dissimule au chapitre 13-2, en suspension dans le vide près des rochers volant qui servent de plateforme dans une faille chaotique de Ginnungagap.





Une fois les clés obtenues, savourez désormais la démo. Pour en découvrir plus en revanche, il faudra patienter quelques mois. Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon n’arrive sur Switch que le 17 mars 2023.





Si vous avez des difficultés pour dénicher toutes les clés, le Youtuber Kakuchopurei a réalisé une vidéo retraçant toutes les étapes. Attention cependant à ne pas regarder l’intégralité de la vidéo sous peine de voir la démo en grande partie spoilée.



Bayonetta 3: Secret Chapter + Old Picture Book WALKTHROUGH 12/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Gameblog et Youtube.