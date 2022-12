Fin d’une époque : la bordure jaune bien connue des cartes à collectionner Pokémon tire sa révérence

Tous les collectionneurs de cartes Pokémon sont habitués à l’emblématique bordure jaune des cartes depuis le départ. Mais cette période est désormais révolue puisque les nouveaux sets issus de Pokémon Violet et Ecarlate vont remplacer le bord jaune par une bordure de couleur argentée. Une modification pas uniquement esthétique car l’objectif est d’aligner les designs occidentaux sur les cartes japonaises afin d’homogénéiser les cartes au niveau mondial. L’argent semble également plus en phase avec le côté précieux d’une carte, fait mieux ressortir les illustrations, le jaune avec le temps serait devenu « bas de gamme ». Chacun jugera selon son goût.

Mauvaise nouvelle en revanche au niveau du tarif, les cartes Pokémon ne vont pas être épargnées par l’inflation et c’est le portemonnaie des collectionneurs qui va trinquer un peu plus. Aux US, la hausse pour chaque paquet sera de 50 cents, passant de 3,99 $ à 4,49 $. Mais le contenu de chaque paquet garantit désormais d’avoir au moins trois cartes brillantes. Toutes les cartes « rares » ou d’une rareté supérieure seront désormais des cartes brillantes. On attend désormais de voir la répercussion sur les prix européens, la hausse pouvant varier selon les pays.