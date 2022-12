[TGA 2022] Earthblade, prochain jeu des créateurs de Celeste, annoncé pour 2024

Earthblade - Game Awards Reveal 12/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En 2018, Celeste est sorti sur consoles et a immédiatement séduit des millions de joueurs : le gameplay, l'univers et les thèmes abordés en ont fait l'un des jeux indépendants les plus iconiques de ces dernières années et a permis au studio Matt Makes Games de passer la seconde en devenant Extremely OK Games et en grandissant pour travailler sur de nouveaux titres.Le studio travaille désormais sur 4 prototypes de jeux et le premier d'entre eux, Earthblade, annoncé il y a quelques temps déjà, s'est officiellement présenté il y a quelques jours lors de la soirée de The Games Awards qui récompense les meilleurs jeux vidéo de l'année.Voici la bande-annonce de Earthblade :Earthblade sera un jeu de plateforme 2D rappelant les précédents titres du studio, Celeste et TowerFall. Les créateurs du jeu promettent du mystère et des éléments de rogue-like rendant le jeu imprévisible.Prévu initialement pour 2023, Earthblade n'est désormais plus attendu avant 2024. Sa sortie est confirmée sur PC. Pour les autres supports, il faudra encore patienter un peu.