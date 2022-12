Fire Emblem Engage permettra de customiser en détails ses tenues et sera compatible avec les amiibo

Fire Emblem Engage sera la grosse sortie exclusive sur Nintendo Switch en ce début d’année 2023. Le 20 janvier, le jeu sortira avec en parallèle l’activation de son premier DLC du pass d’extensions payant, mettant en scène notamment les trois leaders des trois maisons de Fire Emblem : Three Houses, soit Edelgard, Dimitri et Claude. Du côté des « emblèmes », nous pourrons compter sur Tiki.





Une île flottante nommée Somniel, située dans la Terre Sainte de Lythos, sert de base d'opération au joueur. À l'entrée, il y a une variété de magasins qui vendent des armes, des outils, et plus encore. Les articles disponibles seront limités au début du jeu, et d'autres seront débloqués en fonction de la progression de l'histoire.

Les Game Awards 2022 ont été l’occasion de découvrir quelques éléments d’informations autour du contenu des divers DLC.

DLC 1 : disponible le 20 janvier 2023 (le pass est à 29,99 €, pas d’achat possible séparément des DLC)





- Un nouveau set rare sera disponible, comprenant une coiffe plissée, un grand ruban, une boucle d'oreille et des lunettes rondes. A récupérer dans la boutique de Somniel à partir du chapitre 6.





- Une carte argent est à se procurer dans l'une des annexes divines nouvellement ajoutées. Elle vous octroie une réduction de 30 % lors de vos achats à l'armurerie et au magasin.

DLC 2 (2023 sans date)

DLC 3 (2023 sans date) : emblèmes supplémentaires

DLC 4 (sortie avant le 31 décembre 2023) :

Les amiibo supportés dans Fire Emblem Engage

Si des options assez poussées de personnalisation des vêtements pour l’ensemble des membres de votre groupe seront proposées, à condition d’être dans Somniel, on note le support des nombreux amiibo édités jusqu’à présent. Une bonne nouvelle pour les collectionneurs qui pourront les ressortir de leur rangement et un espoir de voir des rééditions de certains amiibo devenus fort couteux à cause de leur rareté. On pense particulièrement au personnage de Corrin version féminin, dont la présence au sein du jeu Fire Emblem Engage a été confirmée, ainsi que Tiki. Aujourd’hui, il est quasiment impossible de trouver un amiibo Corrin féminin à moins de 150 €, même en version hors boite.



Dans Somniel, vous pouvez vous rendre à la boutique d'accessoires pour fabriquer des vêtements et des accessoires pour vos personnages. Pour en acheter un, vous devez offrir de l'or et des accessoires. Cependant, une fois que vous avez fabriqué un accessoire, il est disponible pour tous les membres de votre armée. Le compte Twitter japonais de Fire Emblem a noté qu'il y a quelques exceptions à cette règle. Au fur et à mesure que vous progressez dans l'histoire, vous débloquerez plus d'accessoires à fabriquer.



On n’avait pas revu cette personnalisation des tenues depuis Fire Emblem Fates. A l’époque, on pouvait apporter des changements y compris lors des combats, les accessoires appliqués lors des batailles permettaient d’augmenter les dégâts infligés par un personnage ou de réduire les dégâts subis. Pour le moment, nous ne savons pas si cette mécanique sera reprise dans Fire Emblem Engage.





En utilisant vos amiibo, vous allez pouvoir accéder aux tenues des anciens personnages ainsi qu’aux chansons des précédents titres. L’utilisation d’un amiibo permettra de débloquer un ticket pour obtenir ladite tenue et les pistes sonores.



- Emblèmes supplémentaires : ajout d’un Bracelet d'Emblème exceptionnel réunissant les trois personnages Edelgard, Dimitri et Claude au sein d’un unique bracelet. Les alliés qui s'en équipent pourront apprendre une technique permettant d'augmenter l'expérience obtenue de 20 %. Pour l’obtenir, il faudra participer à un événement qui se déclenchera sur le belvédère de Somniel, le centre principal du jeu.- Ajout du Bracelet d'Emblème de Tiki. Sa possession permet d’augmenter les caractéristiques des alliés plus facilement lorsqu'ils passent au niveau supérieur. Pour le récupérer, il faudra terminer une bataille dans les annexes divines nouvellement ajoutées.- Objets d'assistance à l'aventure : des bottes, une robe sainte, une goutte, de la poudre, un tome secret, une aile éclair, une icône divine, un écu dragon et un talisman lorsque vous visiterez Somniel à partir du chapitre 5 seront à récupérer.- Emblèmes supplémentaires, objets d'assistance à l'aventure (consommables et matériaux d'amélioration), nouveaux accessoiresNouvel arc narratif, une histoire indépendante de l'intrigue du jeu principal, mettant en scène de nouveaux personnages et prenant place sur des cartes inédites. De nouvelles classes sont attendues.Sources : Nintendo Life et Perfectly-Nintendo